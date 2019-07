Chi non ha qualche segreto da nascondere? Una cena surreale organizzata da Ursula metterà in pubblica piazza i retroscena più oscuri di personaggi dall’aspetto nobile e pulito. Lo scopo della dark lady è sfogare la sua rabbia e far capire a chi l’ha sempre giudicata quanto dolore si porta nel cuore. Le anticipazioni di Una vita raccontano che la cena terminerà con una confessione che lascerà tutti i commensali senza parole.

Una vita: Ursula decisa a lasciare Acacias

Nelle prossime puntate di Una vita, Diego e Blanca riusciranno a trovare la pista giusta che li metterà sulle tracce di Moises. Cristina verrà smascherata pubblicamente da Leonor, mentre il doppio gioco di Samuel rischierà di essere scoperto. Ursula, macchinatrice di tutto ciò, si troverà con le spalle al muro e non avrà altra scelta che levare le tende e scappare dal quartierino, sperando di farla franca prima che Moises venga ritrovato.

Ovviamente la dark lady vorrà fare le cose per bene e con stile, dunque avrà la brillante idea di organizzare una cena che verrà ricordata a lungo dai partecipanti e da tutta Acacias.

La Dicenta farà recapitare un invito ai coniugi Felipe e Celia, alla sarta Susanna, a Liberto e Rosina e anche a Ramon e Trini, appena tornati da Parigi. Tutti accetteranno incuriositi e si recheranno a casa della Dicenta.

L’atmosfera si farà subito strana ed inquietante e si respirerà nell’aria qualcosa di stranamente ambiguo. Dopo i consueti convenevoli, Ursula richiamerà l’attenzione degli invitati, dicendo loro che ha intenzione di fare un discorso di commiato.

Anticipazioni italiane Una vita: le confessioni di Ursula

La nobildonna, a scapito di tutte le aspettative, ammetterà di aver manipolato la mente di Blanca servendosi di Cristina Novoa.

Inoltre, dirà di aver esortato la santona a far confessare tutti i peccati più oscuri ai residenti di calle Acacias per potersene servire a suo piacimento. Dopo un silenzio a dir poco surreale, Ursula comunicherà di volersene andare dal quartierino. Stando alle anticipazioni di Una vita, in puro stile pirandelliano, Ursula dirà ai suoi commensali che è stata costretta ad usare una maschera fatta di odio e risentimento per nascondere le sue sofferenze.

Successivamente si rivolgerà Susana, ricordandole che anche lei in passato ha commesso un peccato mortale, convivendo con il segreto riguardante il concepimento di Simon, venuto al mondo in seguito ad una violenza domestica. Ursula rivelerà quindi di aver avuto la stessa sorte della sarta, essendo stata violentata e costretta a crescere due figlie da sola dopo essere stata ripudiata dalla sua famiglia. A quel punto, fingerà di disperarsi per la morte di Olga e Cayetana.

La polizia irrompe a casa Dicenta

Nell’assurdo discorso di commiato, la Dicenta non mancherà di lanciare frecciatine anche a Celia, ricordandole che suo marito l'ha tradita più volte. Le anticipazioni di Una vita svelano che, proprio sul più bello, la polizia farà irruzione nella casa di Ursula: fuga fallita?