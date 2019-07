Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap iberica ideata da Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati ai teleschermi circa 3 milioni di spettatori su Canale 5. Nelle puntate in onda nei prossimi giorni in Spagna, il pubblico assisterà al matrimonio di Elsa Laguna e Isaac Guerrero e alla loro probabile uscita di scena.

Il Segreto: il piano di Antolina

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che finalmente ci sarà il lieto fine per Isaac ed Elsa.

La coppia, infatti, riuscirà a convolare a giuste nozze dopo la fine dell'incubo-Antolina. Tutto avrà inizio quando la "furba biondina" darà appuntamento a Guerrero nelle vicinanze di un dirupo per un ultimo chiarimento. Qui la Ramos, ormai in preda ad un'incontrollata follia, cercherà di assassinare il consorte puntandogli contro un'arma da fuoco rubata poco prima al municipio. La donna però metterà un piede in fallo e precipiterà nel vuoto.

La morte della Ramos

L'amato di Elsa, a questo punto, tenterà in tutti i modi di afferrare l'ex ancella prima che questa si schianti al suolo.

La Ramos, ormai disposta a tutto pur di consumare la sua vendetta, cercherà di trascinare il falegname nel dirupo con sé.

Dopo essersi salvato dalla furia di Antolina, e in seguito al decesso di quest'ultima, il carpentiere rientrerà a Puente Viejo per organizzare il funerale della diabolica moglie, al quale parteciperanno pochissime persone, tra le quali Matias insieme alla moglie Marcela, e Dolores. Sarà questa una scena molto importante perché dissiperà ogni dubbio sulla fine della Ramos, e da questo momento per Isaac e la Laguna non ci saranno altri ostacoli verso il coronamento del loro sogno d'amore.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac ed Elsa si sposano

Stando alle trame de Il Segreto in onda in Spagna in questo mese di luglio su Antena 3, Elsa ed Isaac decideranno di sposarsi. Guerrero, infatti, chiederà alla Laguna di diventare sua moglie: la donna accetterà la proposta di matrimonio senza alcuna esitazione, anche perché ormai avrà superato anche i suoi problemi di salute.

Le nozze verranno celebrate da Don Berengario, ormai diventato l'unico parroco del paesello dopo l'addio di Don Anselmo in seguito ad una profonda crisi spirituale. In quest'occasione, Matias e Consuelo saranno i testimoni degli sposi che pronunceranno il loro "fatidico sì" dinanzi a Dio e agli uomini.

Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami dovrebbero lasciare la soap

Con molta probabilità, dopo il matrimonio Guerrero e La Laguna lasceranno Puente Viejo per rifarsi una vita lontano da quei luoghi in cui hanno sofferto tanto a causa delle macchinazioni di Antolina. Come ha riportato il portale italiano TV Soap, infatti, sembra che Alejandra Meco (l'attrice che interpreta Elsa) e Ibrahim Al Shami (l'artista che veste i panni di Isaac) abbiano abbandonato la soap opera, non essendo stati più avvistati sul set della telenovela.

Qualora quest'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un doppio addio che andrebbe ad aggiungersi a quelli di Rebeca Sala e Raul Pena che interpretano rispettivamente Irene Campuzano e Carmelo Leal.