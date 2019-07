Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato ideato da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Don Berengario deciderà di rivelare a tutti la verità su Esther mentre Prudencio Ortega chiederà la mano di Lola dopo aver minacciato Francisca Montenegro.

Il Segreto: Francisca delusa da Maria

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda in Spagna dal lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, rivelano che Francisca continuerà ad essere arrabbiata con Maria a causa del suo comportamento distante mentre Lola condurrà Marcela nel luogo dove ha seppellito suo padre. La parente di Marchena, infatti, vorrà seppellire le ossa del congiunto in un cimitero, se il suo piano non venisse fermato da Prudencio.

Dolores contro Esther

Prudencio dirà alla fidanzata che ha deciso di affrontare la Montenegro. L'Ortega, infatti, sarà certo di poterla tenere in pugno in quanto ha conoscenza dei suoi loschi piani. Per questo motivo chiederà a Lola di tornare a lavorare in enoteca, sebbene non voglia perdere il lavoro alla locanda di Matias e Marcela. Nel frattempo Don Berengario conforterà la figlia Esther in piena crisi per la perdita della madre. Poco dopo, la ragazza avrà un brutto scontro con Dolores all'emporio, dove quest'ultima l'accuserà di essere volubile.

Prudencio tiene in pugno la Montenegro

Stando agli spoiler de il Segreto in onda in Spagna a fine luglio-inizio agosto ed in Italia tra sette mesi circa, si evince che Matias e Marcela licenzieranno la parente di Marchena per permetterle di stare con Prudencio. Poco dopo, l'uomo si recherà dalla Casona per parlare con la matrona. Durante l'incontro, l'Ortega chiederà alla Montenegro di lasciargli vivere la sua storia d'amore, altrimenti rivelerà tutti i suoi misfatti a Raimundo.

Don Berengario confessa la verità su Esther

Don Berengario sarà costretto a rivelare al popolo che Esther è sua figlia dopo i pettegolezzi sparsi dalla moglie di Tiburcio. Il fratello di Saul, invece, tornerà soddisfatto dal suo incontro con Francisca, tanto da farne partecipe Lola. Il giovane, poi, confesserà dinanzi a Matias di avere paura delle rappresaglie della matrona, sebbene l'amico lo rassicuri.

Inoltre gli rivelerà di avere intenzione di chiedere la mano della parente di Marchena. Peccato che alla Villa, la matrona stia studiando un piano per distruggerlo con l'intervento di Mauricio.

Lola accetta di sposare l'Ortega

Lola accetterà di diventare la moglie dell'Ortega, tanto da condividere la notizia con Marcela, Matias e Consuelo. Dall'altro canto, la matrona non potrà fare a meno di ricordarsi del coraggio dimostrato dal suo ex pupillo, se poi il marito non la interrompesse chiedendole di convocare un nuovo medico a Puente Viejo dopo l'allontanamento del dottor Zabaleta da parte del sottosegretario.