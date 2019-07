Il cast della seconda edizione Vip di Temptation Island inizia a prendere forma: stando all'indiscrezione che riporta il sito di Oggi, due coppie sarebbero già certe di partecipare al reality. Alex Belli e Delia Duran, ad esempio, pare si siano convinti a mettersi alla prova nel format delle tentazioni, Natalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, invece, sono nomi nuovi rispetto a quelli che sono circolati recentemente sul web.

Le prime presunte coppie di Temptation Vip

Il sito di Oggi ha svelato quelle che sarebbero le prime due coppie di Temptation Island Vip. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, due personaggi famosi sarebbero già sicuri di partecipare al reality le cui registrazioni inizieranno a fine agosto (le puntate saranno trasmesse su Canale 5 da settembre).

Alex Belli e Delia Duran sarebbero i primi concorrenti ufficiosi del format prodotto da Maria De Filippi: nonostante l'attore abbia recentemente smentito una sua eventuale presenza nel programma Mediaset, gli addetti ai lavori lo considerano ancora uno dei candidati principali al ruolo di fidanzato.

Gli altri due vip che sarebbero pronti a farsi tentare da ragazzi/e single, sono Natalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti: la showgirl, dunque, starebbe per tornare in televisione dopo un lungo periodo d'assenza e dopo i fasti del periodo in cui era una delle star del Bagaglino.

Alessia Marcuzzi conduttrice

A proposito del cast di Temptation Island Vip 2, ieri la pagina Instagram di Spy ha anticipato che sei coppie famose che sono state accostate al reality sicuramente non vi parteciperanno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Ivana Mrazova e Luca Onestini, Kikò Nalli e Ambra Lombardo, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: questi 12 personaggi non metteranno alla prova il loro amore nei villaggi abitati da bellissimi single.

Un'altra importante anticipazione che ha dato la rivista di Gossip, è quella sulla donna che prenderà il posto di Simona Ventura alla conduzione: dopo settimane di rumors e mezze smentite, finalmente è stato ufficializzato l'arrivo di Alessia Marcuzzi alla guida della seconda edizione Vip di Temptation.

L'annuncio delle coppie che comporranno il cast di quest'anno, dovrebbe essere dato a breve: manca meno di un mese, infatti, all'inizio delle registrazioni in Sardegna e il pubblico ancora non ha la certezza di neppure uno degli amori che sarà messo in discussione durante il programma.

Stando a quello che sostiene il sito di Oggi, a partecipare al reality Mediaset dovrebbero essere l'attore Alex Belli con la bellissima fidanzata Delia (alcuni già sognano la presenza della ex Mila Suarez nel ruolo di tentatrice) e la soubrette Natalie Caldonazzo con il compagno che non fa parte del mondo dello spettacolo.