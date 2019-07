Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno oltre 3 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda in Spagna rivelano l'arrivo di 16 nuovi personaggi in occasione di un salto temporale di ben 5 anni che coinciderà con l'inizio della dodicesima stagione che dal 2011 continua a mietere successi sia su Antena 3 che in Italia.

Manuel Regueiro da Una Vita al cast de Il Segreto

Colpo di scena arriva dalle anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate che saranno trasmesse nei prossimi mesi in Spagna. Ebbene sì, i seguaci delle vicende ambientate a Puente Viejo assisteranno all'ingresso di ben 16 nuovi personaggi che siamo sicuri appassioneranno i fans di Antena 3. Nel dettaglio, l'attore spagnole Manuel Regueiro, già visto nei panni del colonnello Arturo Valverde in Una Vita approderà nel cast come l'imprenditore Ignacio Solozabal.

Proprio quest'ultimo sarà accompagnato dalle tre figlie: Marta, Rosa e Carolina: a tal proposito, la new entry intreccerà rapporti con Pablo Centeno (Adrian Exsposito) e Manuela Sanchez (Almudena Cid).

Arrivano Isabel ed i figli Adolfo e Tomas

Ma non sarà solo Ignacio Salozabal a giungere ad Il Segreto, perché le trame delle puntate in onda in Spagna annunciano altre novità. In particolare, l'entrata in scena dei Marchesi De Los Vivos.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Un nucleo famigliare composto da Isabel ed i figli Adolfo e Tomas che intrecceranno la loro vita con quella di Inigo Maqueda e Antonita. Quest'ultima è interpretata dall'attrice Lucia Caraballo, già vista nella soap opera di Una Vita come l'amica di Tano, il figlio adottivo di Celia (Ines Aldea) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Salto temporale a Puente Viejo

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in occasione dell'inizio della dodicesima stagione i telespettatori spagnoli assisteranno ad un nuovo salto temporale di 5 anni che comporterà nuovi cambiamenti.

A Puente Viejo, infatti, arriverà la famiglia Urrutia composta da Jesus e Encarnacion, interpretata da Arantxa Aranguren già vista nella soap come l'antagonista di Mariana Castaneda (Carlota Barò) nelle precedenti stagioni. Infine sono previsti gli ingressi di Alicia, la figlia degli Urrutia, Don Filiberto e il Capitano Huertas. Una bella notizia dopo l'imminente addio di Carmelo Leal, interpretato da Raul Pena e Irene Campuzano (Rebeca Sala) dalle vicende ambientate a Puente Viejo.

Si ricorda ai fans di Canale 5 che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora sei mesi a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.