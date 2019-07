Una delle quattro interviste che sono state caricate oggi su Witty Tv, è quella ad Angela Nasti. La napoletana è stata incalzata da Raffaella Mennoia sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 14 giorni dopo averlo scelto. L'ex tronista di Uomini e donne ha confessato di non aver mai realmente provato interesse per il romano, mentre oggi è perdutamente innamorata di Kevin Bonifazi.

U&D: Angela dice la sua sul flirt con Alessio

Anche Angela Nasti si è lasciata intervistare da Raffaella Mennoia sui motivi che l'hanno spinta a interrompere la frequentazione con Alessio Campoli, subito dopo la scelta negli studi di Uomini e Donne. All'autrice che le ha chiesto perché è successo tutto questo in breve tempo, la napoletana ha risposto: "Io non posso nemmeno dire che è finita perché per me non è mai iniziata".

La ventenne ha ripetuto più o meno le stesse cose che raccontò circa un mese fa sui social network, quando ufficializzò l'addio con il romano: che non è mai scattata la scintilla, che lui si comportava in modo diverso rispetto a quando stava in trasmissione e che ha preferito lasciarlo subito piuttosto che fingere: "La verità è che non ci siamo trovati e non è colpa di nessuno. Io non mi sentivo neppure infatuata e, mentre ero in vacanza a Ibiza con i miei genitori, non mi mancava", ha fatto sapere la giovane, "Io a quest'età voglio il fuoco, voglio una persona che mi prenda veramente e lui non mi ha preso".

L'ex tronista ha ribadito di essere sempre stata sincera sia quando partecipava a U&D, che nei mesi successivi: quando ha realizzato che per Alessio non provava nulla glielo ha detto e di comune accordo hanno smesso di stare insieme. A chi l'ha paragonata a Sara Affi Fella, inoltre, la Nasti ha detto: "Io sono stata me stessa, e quando sono arrivata nel programma ero single e libera. Se avessi mentito, sarei una grande attrice".

La dichiarazione d'amore della Nasti al nuovo fidanzato

La Mennoia ha domandato ad Angela se sono vere le voci che la vogliono già in coppia con un'altra persona, lei ha risposto: "Sì, sono fidanzata. Sento di essere innamorata follemente, ho proprio perso la testa".

Il ragazzo che ha fatto capitolare la Nasti è Kevin Bonifazi, un calciatore del Torino che la napoletana sostiene di aver conosciuto a Ibiza dopo aver lasciato Alessio: questa cosa è stata messa in dubbio da molte persone, ma l'ex tronista precisa che il parere degli altri non le interessa.

Raffaella ha anche chiesto alla ventenne perché oggi pubblica foto con il nuovo fidanzato mentre quando stava con Campoli non l'ha mai fatto: "Lo faccio perché sono sicura e innamorata, prima non sentivo nulla e non aveva senso condividere cose su Instagram".