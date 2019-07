Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato iberico che conquista sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler delle nuove puntate in programma tra qualche settimana, svelano che Elsa Laguna comincerà ad avere qualche dubbio su Alvaro Fernandez, quando gli regalerà un anello di fidanzamento che sembrerà appartenere ad un'altra persona. Un sospetto che alimenterà ancora di più i dubbi di Isaac Guerrero, già sicuro della malafede del nuovo dottore.

Il Segreto: Alvaro chiede la mano di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda a breve in Italia si soffermano sulla nuova storia d'amore di Elsa (Alejandra Meco) ed Alvaro, il nuovo arrivato per prendersi cura degli ammalati di varicella nel borgo iberico. Con il passare delle tempo, Antolina convincerà il nuovo dottore a corteggiare la Laguna per portarla via per sempre da Puente Viejo dopo aver scoperto il suo debole per le donne.

Fernandez, a questo punto, seguirà alla lettera i consigli della Ramos, tanto da chiedere la mano dell'ex di Isaac Guerrero durante un romantico picnic nei sobborghi della cittadina iberica.

Qui la giovane dimostrerà di essere molto sorpresa, tanto da prendere del tempo per pensare meglio al da farsi. Inoltre rivelerà a Consuelo e Marcela di provare dei sentimenti per il nuovo dottore, tanto da non vedere impossibile un loro futuro insieme.

In questo frangente, Elsa mostrerà alla Castaneda l'anello di fidanzamento, che cadrà sbadatamente a terra. Sarà proprio in questo momento che la Laguna farà una clamorosa scoperta.

Dubbi sull'anello della Laguna

Le nuove trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane, dicono che Elsa noterà che l'anello riporta l'incisione T.A, risalente a 50 anni prima, tanto da chiedere spiegazioni al suo spasimante.

Alvaro sosterrà che il gioiello era di sua nonna, visto che si chiamava Tatiana Antonelli. Poi Fernandez si era recato in gioielleria per acquistare una scatolina dove riporre l'anello così importante. In questo frangente, il complice di Antolina (Maria Lima) riuscirà ancora una volta ad ingannare la Laguna, se il Guerrero non volesse indagare di testa sua.

Isaac crede nella malafede di Fernandez

Isaac, nel frattempo, diventerà molto geloso dopo aver scoperto che il nuovo dottore ha chiesto la mano della sua ex fidanzata.

Per tale ragione, il falegname cercherà di convincere la Laguna a rimandare il matrimonio sicuro che Fernandez non sia una persona perbene come vuole far sembrare. Cosa deciderà di fare la figlia di Amancio: diventerà la moglie di Alvaro (Alessandro Bruni) o ascolterà il consiglio del Guerrero? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa intrigante story-line ambientata a Puente Viejo.