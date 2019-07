Torna l'appuntamento dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato iberico arrivato alla decima stagione in Italia. Nei nuovi episodi in programma tra qualche settimana su Canale 5 Alvaro Fernandez deciderà di compiere un passo importante con Elsa Laguna. Il nuovo dottore, infatti, chiederà la mano dell'ex di Isaac sotto indicazioni di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di vedere la rivale lontana da Puente Viejo.

Il Segreto: Alvaro è un complice di Antolina

Le nuove anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Alvaro e Antolina (Maria Lima) diventeranno complici per ingannare Elsa.

Tutto inizierà quando la Ramos scoprirà che Fernandez era solito avere delle relazioni con donne ricche e mature in modo da rubare la loro eredità. La furba biondina, a questo punto, lo convincerà a sposare la Laguna e lasciare Puente Viejo insieme. In questo frangente, il nuovo dottore informerà la moglie di Isaac (Ibrahim Al Shami) che la sua rivale non è povera come aveva raccontato. Infatti il padre, Amancio, le aveva lasciato una cospicua eredità per far fronte al futuro.

In seguito Alvaro continuerà a corteggiare spudoratamente Elsa (Alejandra Meco) al punto di regalarle una spazzola uguale a quella che usava sua madre per spazzolarle i lunghi capelli.

Elsa riceve un'offerta per le sue terre

Stando alle trame de Il Segreto, in onda a breve in Italia, si evince che Elsa, durante una faticosa giornata al dispensario, confesserà ad Alvaro (Alessandro Bruni) che un individuo vuole acquistare la proprietà del padre. Il nuovo dottore, a questo punto, le consiglierà di non procedere alla vendita, in quanto i soldi non fanno la felicità.

Dopodiché Fernandez spiffererà tutto ad Antolina Ramos (Maria Lima) alla quale confiderà di avere bisogno di più denaro. A tal riguardo esorterà la fidanzata ad alzare il prezzo dei terreni in vendita. Subito dopo l'uomo inviterà la Laguna a fare un picnic nei sobborghi di Puente Viejo per perfezionare il suo diabolico piano.

Fernandez chiede la mano della Laguna

Durante la scampagnata Alvaro le chiederà di diventare sua moglie dopo averle regalato un bellissimo anello.

La giovane, sorpresa dal dottore, si prenderà alcuni giorni per pensare alla proposta. Dall'altro canto, Fernandez continuerà nel suo sporco gioco tanto da tentare di convincere la donna con ogni mezzo. Infatti le confesserà di voler stare con lei per tutto il resto della sua vita. Cosa deciderà di fare la Laguna? Accetterà la proposta di nozze del nuovo fidanzato? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa nuova story-line ambientate a Puente Viejo.