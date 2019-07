Sono passati pochi giorni da quando Paola Di Benedetto ha reso pubblica la fine della sua storia d'amore con Federico Rossi: la modella, con un messaggio che ha fatto il giro della rete, ha informato i fan che la relazione con il cantante è finita per una mancanza di rispetto che le è stata fatta. Il giovane, attraverso il suo profilo Instagram, sta facendo di tutto per convincere la sua ex a tornare insieme: dopo averle dedicato il brano "Ogni volta", il componente del duo Benji&Fede ha scritto per l'influencer una lettera struggente, con la quale sembra quasi volerle dire addio.

Fede non si rassegna: nuove parole d'amore per Paola

Da quando è stato lasciato, pare a causa di un tradimento, Federico Rossi appare come un'anima in pena sui social network: sono diventate all'ordine del giorno, ormai, le dediche che il ragazzo fa a Paola Di Benedetto su Instagram. Dopo aver pubblicato la canzone inedita "Ogni volta" (che sembra raccontare la bella storia d'amore tra la modella e il cantante), l'idolo delle giovanissime ha fatto un altro gesto forse per provare a riconquistare l'ormai ex fidanzata.

Nelle Stories del membro del duo Benji&Fede, infatti, alcune ore fa è apparso il seguente messaggio: "Ho perso una parte di me, forse la più importante".

"Non ho mai conosciuto una persona come te, e avrei voluto conoscerla di più. Il tuo valore l'ho riconosciuto dal primo sguardo, un anno fa. Ora so che c'è una stella in più nel mio taschino, una stella che per me non smetterà mai di brillare". Le parole che l'artista ha rivolto all'ex naufraga dell'Isola dei Famosi sembrano una via di mezzo tra una poesia e un brano scritto proprio per lei, la ragazza alla quale Rossi rivolge un ultimo dolce pensiero. "Brilla come solo tu sai fare. Ti voglio bene. Tuo per sempre, Fede".

La Di Benedetto non cancella Fede da Instagram

Dopo aver fatto l'ennesima dedica a Paola, Federico si è imbattuto in un commento poco carino che una persona ha scritto sotto all'ultima foto che ha pubblicato l'influencer. "Ora che hai lasciato quel mon..., possiamo metterci insieme finalmente", ha digitato qualcuno facendo andare su tutte le furie il cantante. "Cog...., non ti guarderebbe neppure col binocolo.

Sei un cog... a livello nazionale", ha replicato Rossi.

La Di Benedetto, dal canto suo, non si sta sbilanciando più di tanto sulle cose che sta facendo il suo ex per provare a riconquistarla: da quando ha annunciato la fine della sua storia d'amore, infatti, la giovane non ne ha più parlato sui social network. Le uniche parole che l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin ha speso per il ragazzo con il quale ha fatto coppia fissa per un anno, sono quelle in risposta ad una persona che le ha chiesto come mai non ha ancora cancellato le immagini con Fede dal suo profilo Instagram.

"Ma chi l'ha detto che se due persone si lasciano, uno non debba tenere le foto? Dove sta scritto? Le foto sono lì e ci resteranno, a prescindere da come andranno le cose", ha fatto sapere Paola alcune ore fa.