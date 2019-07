Tiziano Ferro si è sposato: questo è quello che riportano in anteprima Dagospia e Vanity Fair nel primo pomeriggio di oggi. Con una notizia flash che è comparsa sulle homepage dei popolari siti d'informazione, i tanti fan del cantante sono stati messi al corrente della cerimonia che si è celebrata ieri a Sabaudia. Il blog di Roberto D'Agostino, inoltre, ha rivelato il nome dell'uomo che è convolato a giuste nozze con l'artista romano: Victor Allen, un produttore 50enne di Los Angeles.

Tiziano Ferro si è sposato con un americano

Dagospia e Vanity Fair sono stati i primi ad annunciarlo: ieri sera, Tiziano Ferro ha sposato civilmente l'uomo con il quale faceva coppia da tempo. La notizia inaspettata che ha diffuso in queste ore il sito di Roberto D'Agostino, fa sapere che il cantante di Latina è convolato a giuste nozze con Victor Allen, un americano di 50 anni, davanti a pochissimi parenti e amici.

La location nella quale si è celebrato questo blindatissimo matrimonio, è una villa di Sabaudia: ad assistere alla cerimonia, una quarantina di persone e gli emozionati genitori dello sposo.

Alle ore 18 di sabato 13 luglio, dunque, il cantautore romano ha deciso di legare la sua vita a quella di un uomo che ha sempre cercato di proteggere dal gossip (i due si erano già sposati a Los Angeles lo scorso 25 giugno); fino ad oggi, infatti, non è mai trapelata nessuna indiscrezione sulla vita amorosa di Ferro, da sempre molto attento a non dare in pasto ai media il suo privato.

Ferro sposo alla soglia dei 40 anni: la conferma di Vanity Fair

Oltre alle nozze tra Tiziano e Victor, che sono avvenute in una villa di Sabaudia, anche la cena in onore dei neo sposi è stata "off limits" per i curiosi e i giornalisti: Dagospia, infatti, ha definito "blindatissima" tutta la giornata nella quale si è celebrato il matrimonio del cantante.

L'uomo che ha rubato il cuore dell'artista di Latina, è un 50enne di Los Angeles che lavorare per la Warner e Ferro l'ha conosciuto proprio nella città nella quale si è trasferito da qualche anno.

Interpellato da Vanity Fair (che ha pubblicato in esclusiva la prima foto degli sposi con le fedi al dito) sul Gossip che è circolato di recente sul suo conto, il 39enne ha confermato: "Il matrimonio è una cosa sconvolgente, ma per lui faccio un'eccezione. Oggi, lui entra a far parte della mia famiglia e questa verità non si può più tacere".

Il sito d'informazione fa anche sapere che la coppia non ha voluto regali dagli invitati, ma soltanto donazioni ad un'associazione che si occupa di aiutare gli animali maltrattati.

Le altre notizie che sono trapelate ultimamente sul cantautore, riguardano il suo imminente ritorno sulle scene musicali: dopo aver lanciato il singolo "Buona cattiva sorte", Tiziano ha confermato che a fine novembre uscirà il suo nuovo album. Nell'estate del 2020, invece, Ferro festeggerà i suoi 40 anni negli stadi con i fan: il romano, infatti, sarà in tour per quasi due mesi e celebrerà la sua carriera davanti a migliaia di sostenitori che già da ora (a circa un anno dall'evento) hanno già acquistato il biglietto per assicurarsi un posto in prima fila.