Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato ambientato in piccolo borgo che colleziona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nei prossimi episodi italiani Marcela Del Molino e Matias Castaneda avranno un brutto litigio a causa delle interferenze di Antolina Ramos.

Il Segreto: Alvaro ricattato dalla moglie di Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dai nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane di programmazione, si soffermano su Antolina, l'antagonista per eccellenza dello sceneggiato iberico.

La Ramos, infatti, metterà becco nella storia d'amore tra Matias (Ivan Montes) e sua moglie Marcela. Tutto avrà inizio quando la moglie di Isaac scoprirà che Alvaro ha il debole per le donne mature ed altolocate. A questo punto la donna comincerà a ricattarlo tanto da costringerlo a chiedere Elsa (Alejandra Meco) in sposa.

Fernandez chiede la mano di Elsa

Dall'altro canto, Fernandez accetterà i consigli della furba biondina in quanto interessato ad entrare in possesso della sua eredità.

Ma la Laguna prenderà del tempo prima di accettare la proposta di nozze salvo poi dirgli di sì dopo l'ennesimo litigio con il falegname. Una notizia che farà felice Antolina, convinta che la sua rivale e il medico abbandoneranno definitivamente Puente Viejo dopo le nozze.

Antolina mette zizzania tra Matias e Marcela

Dalle nuove trame de Il Segreto si evince che Marcela e Antolina (Maria Lima) avranno pareri contrastanti sulle imminenti nozze tra il medico e la Laguna.

La Del Molino, infatti, non capirà il motivo per il quale l'ex ancella sia così esaltata da questo matrimonio. Inoltre crederà che questo evento non migliori la sua vita coniugale con il carpentiere. Dall'altro canto la Ramos rammenterà alla sua amica che anche Matias Castaneda avrebbe voluto scappare tra le braccia di Beatriz invece che sposarla. Una dichiarazione che lascerà senza fiato la madre di Camelia che per evitare di rispondere ad altre domande scomode fuggirà dalla conversazione.

Il Castaneda fa una dichiarazione d'amore alla Del Molino

Più tardi Marcela ripenserà alle parole di Antolina al punto di confidare l'accaduto a suo marito. Durante il confronto la figlia di Paco Dal Molino se la prenderà con il Castaneda e gli rammenterà il comportamento tenuto durante le nozze affermando di essere ancora convinta che avrebbe preferito di gran lunga tornare da Beatriz. Sentite la parole della moglie il figlio di Emilia (Sandra Cervera), invece di adirarsi, le farà una romantica dichiarazione d'amore davanti alla loro adorata figlioletta.

Infine il ragazzo ammetterà di non poter più vivere senza lei ed il frutto del loro amore.