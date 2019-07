Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV made in Turchia che ogni giorno colleziona più di 2 milioni e mezzo di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler del nuovo episodio, trasmesso lunedì 22 luglio su Canale 5, svelano che Ferit Aslan e Nazli Piran lasceranno Istanbul per un importante riunione. Qui l'affarista e la cuoca riusciranno finalmente a sotterrare l'ascia di guerra dopo le passate incomprensioni.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmesso venerdì 19 luglio su Canale 5, abbiamo visto Ferit ridurre in mille pezzettini il contratto di lavoro di Nazli manifestando, però, l'intenzione di tenderle la mano qualora cambiasse idea. L'Aslan, infatti, ha scoperto che la cuoca vuole aprire un ristorante di cucina giapponese da una rivelazione dell'autista Tarik.

Di conseguenza l'affarista ha permesso alla Piran di realizzare il suo sogno nel cassetto.

Manami, l'insegnate di giapponese, ha proposto alla sua amica Piran di aprire un ristorante ad Istanbul. In contemporanea a tutto ciò Demet ha architettato un piano misterioso per allontanare la cuoca da Ferit (Can Yaman). A tal proposito la sorella di Deniz ha cercato di far breccia nel cuore dell'Aslan sebbene lui abbia occhi solo per la sua ex impiegata.

Nazli non ottiene il mutuo

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardante l'episodio 30, in programma lunedì 22 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, annunciano tanti colpi di scena. In particolare Nazli (Ozge Gurel) deciderà di chiedere un mutuo per tentare di aprire il tanto desiderato ristorante insieme alla sua amica del cuore Manami. Purtroppo la cuoca riceverà una brutta notizia. La banca, infatti, non le concederà un finanziamento a causa della sua mancanza di un posto di Lavoro stabile.

L'Aslan e la cuoca di nuovo vicini

In contemporanea a tutto ciò Hakan (Necip Memili) scoprirà che la Piran è sempre più lontana da Ferit e, con la complicità di Alya (Türkü Turan), scoprirà cosa è accaduto tra Nazli e l'ex datore di lavoro. Una coincidenza fortunata farà trascorrere molto tempo insieme all'Aslan e la cuoca dopo le varie incomprensioni dovute al contratto di lavoro. I due giovani, infatti, si ritroveranno in occasione di una riunione di lavoro con alcuni clienti giapponesi.

Qui la coppia si avvicinerà nuovamente. Dall'altro canto Engin e Fatos (Oznur Serceler) seguiranno lo stesso esempio dopo aver trascorso insieme una romantica cena a casa della giovane. Si ricorda ai seguaci delle vicende di "Dolunay" che per rivedere le repliche basterà sintonizzarsi sulla piattaforma on-line Mediaset Play.