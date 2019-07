Le anticipazioni delle puntate di Una vita in onda da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019 alle 14:10 su Canale 5 sono piene di sorprese di colpi di scena. Diego ormai è certo che Moises sia vivo, dopo aver sentito il suono del chiama Angeli di Blanca all’orfanotrofio nel quale è solita far visita Ursula. Sembra che la Dicenta e la nuova compagna di malefatte Cristina Novoa abbiano le ore contate, visto che Leonor è sicura che la ‘santona’ abbia ingannato tutta Acacias.

Negli episodi di Una Vita della settimana, la complice di Ursula sarà costretta ad ammettere di aver ingannato tutti. Scoperta la verità, Blanca tornerà in sé e irromperà a casa della madre, pronta ad aggredirla. In soffitta invece, regnerà il caos per colpa di Jacinto e dei suoi intrugli di erbe.

Una vita: Riera e Diego si alleano per trovare Moises

Nelle nuove puntate Una vita in programma su Canale 5, continuano le ricerche per trovare il piccolo Moises, soprattutto ora che Diego ha capito che i dubbi della moglie potrebbero essere fondati.

A tal proposito l'investigatore privato Riera, parlando con Diego, gli proporrà un'alleanza volta a mettere in ginocchio Ursula e soprattutto a farle confessare la verità sul bambino. Diego, dopo essersi recato nel convento in cui Ursula si recava giornalmente con aria circospetta, recupererà il chiama Angeli e lo consegnerà a Blanca. La donna, di fronte al segno tangibile che Moises è vivo, tornerà in sé dimenticando i deliri religiosi dei quali è rimasta vittima grazie a Cristina.

Naturalmente, Blanca capirà che la Novoa non ha fatto altro che manipolarla. Nel suo tormentato animo si riaccenderà la speranza di ritrovare il bimbo.

Anticipazioni Una Vita: Leonor sbugiarda Cristina pubblicamente

A proposito di Cristina, ci sarà un colpo di scena in quanto la santona, sentendosi in colpa, confesserà a Leonor di essere stata ricattata dalla Dicenta, confessando così la sua parte di responsabilità.

Ursula, senza perdersi d'animo, avrà come unico tormento la disfatta di Diego e Blanca, cercando disperatamente di macchinare un piano per annientarli. Tanto per non perdere l'allenamento con il crimine, la Dicenta penserà bene di rovinare economicamente Paquito, facendolo licenziare dopo aver scoperto che ha baciato Flora. a quel punto la pasticcera, pur di salvare l’uomo, dirà che è stata lei a baciarlo per prima.

Le anticipazioni raccontano poi che Acacias verrà sconvolta da Leonor, in quanto la scrittrice farà ascoltare pubblicamente la registrazione in cui la Novoa ammette di essere stata ricattata da Ursula per manipolare Blanca e tutti i cittadini devoti a lei.

Moises è vivo

Samuel convincerà Blanca a andare a trovare Diego. Quando i due si troveranno faccia a faccia, l’Alday senior dirà alla sua amata che Moises è vivo.

Nel frattempo, Arturo cadrà in uno stato di depressione dopo aver appreso che ormai è quasi cieco. Silvia lo rassicurerà dicendogli che in Italia potrebbe esserci la possibilità di un'operazione in grado di guarirlo, ma il colonnello non ne vorrà sapere. Decisa comunque a parlare con il chirurgo, Silvia partirà comunque. Un momento di ilarità alleggerirà il clima teso. Gli strani intrugli di erbe preparati da Jacinto provocheranno strane allucinazioni a tutti i domestici. Le anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio terminano con il ritorno di Blanca ad Acacias. Davanti ad Ursula, non riuscirà a trattenere la sua furia ma Diego sarà pronto ad evitare il peggio… almeno per ora.