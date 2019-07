Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, l'avvincente sceneggiato spagnolo, nato da un'idea di Aurora Guerra. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Saul Ortega deciderà di vendicarsi di Pedro Molero, il figlio di Estaquio, quando lo vedrà minacciare sua moglie Julieta Uriarte nella piazza di Puente Viejo.

Il Segreto: Eustaquio e Lamberto abusano di Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Pedro, che arriverà a Puente Viejo alla ricerca di suo padre Eustaquio e suo fratello Lamberto.

Tutto avrà inizio quando i Molero decideranno di vendicarsi di Julieta, rea di aver appoggiato la battaglia di Severo Santacruz nella gestione dei territori di Las Lagunas. Di conseguenza, i due delinquenti approfitteranno di un giro nel bosco per violentare la moglie di Saul, che nel frattempo non crederà affatto nel suo allontanamento volontario.

Don Berengario e Carmelo salvano la Uriarte

Tutti quanti daranno una mano a rintracciare la Uriarte.

I primi a trovarla saranno Don Berengario e Carmelo che in questa circostanza si macchieranno le mani dell'omicidio di Eustaquio e Lamberto. Poi Julieta distrutta nell'animo e nel corpo chiederà a Leal ed al prete di mantenere il massimo riserbo sulla delicata faccenda per poi aiutarli nell'occultamento dei corpi dei due uomini. Più tardi, Carmelo confesserà al Santacruz, alla moglie ed a Irene quello che è realmente accaduto ai Molero mentre Don Berengario sarà vittima di gravi sensi di colpa, tanto da confidare il fattaccio a Don Anselmo. Peccato che il prete fosse già al corrente di tutto quanto.

Saul vuole uccidere Pedro

Le trame de Il Segreto, annunciano che Saul sarà preoccupato per la salute di Julieta, in quanto faticherà a riprendersi dall'aggressione subita. Infatti chiederà a Prudencio di aiutarlo a scoprire le ragioni del comportamento strano della sua giovane consorte. Nel frattempo a Puente Viejo farà il suo ingresso Pedro, il figlio minore di Eustaquio alla ricerca dei congiunti. In questo frangente, il Molero insulterà la Uriarte, minacciando gravi ripercussioni verso i suoi famigliari qualora suo padre e suo fratello non ricomparissero sani e salvi.

Sentite queste parole, l'Ortega si recherà all'accampamento di Pedro per farsi giustizia con le sue stesse mani. Per fortuna Consuelo eviterà che il giovane uccida il ragazzo.

Anticipazioni Il Segreto: Consuelo apprende la verità

Nel frattempo Adela d'accordo con suo marito e Severo, confesserà a Consuelo che sua nipote era stata abusata nella boscaglia dai Molero. L'anziana donna si mostrerà sconvolta da tale rivelazione, tanto da dubitare di tenere ancora per sé l'atroce segreto.

Dall'altro canto, il sindaco e il Santacruz cercheranno di mediare con Pedro, per tentare di convincerlo a lasciare in pace Julieta. Alla fine il Leal ed il marito della giornalista lo convinceranno che il fratello e il padre hanno abbandonato la Spagna.