Giorgio Manetti è stato uno degli ex cavalieri del trono over di Uomini e donne. L'uomo è stato parecchio amato e seguito durante il suo percorso televisivo all'interno del programma. La sua galanteria ha conquistato diverse donne recatesi in studio per corteggiarlo, ma nessuna ha mai fatto breccia nel suo cuore. I fan del programma ricorderanno sicuramente la sua relazione tormentata con Gemma Galgani, la quale era innamoratissima del fiorentino che non ricambiava però alla stessa maniera.

Sul profilo Instagram dell'uomo è apparso un video nelle recenti ore che ha fatto ipotizzare ai suoi seguaci un possibile ritorno all'interno degli studi televisivi della De Filippi.

Il video 'sospetto' postato da Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha deciso di abbandonare Uomini e Donne dopo che in molti seguaci del programma hanno iniziato a criticare il suo modo di fare molto libertino e spensierato. In tutte le frequentazioni avute con le dame, 'il gabbiano' non è mai riuscito a trovare la donna che facesse per lui, cosa che ha iniziato a stancare il pubblico da casa e ad attirare diverse critiche nei suoi confronti, anche da parte dell'opinionista Gianni Sperti.

Tina Cipollari è invece sempre stata dalla sua parte, difendendolo più volte durante gli attacchi mossi nei suoi riguardi. Il cavaliere ha preso così la decisione di non prendere più parte al programma nel parter maschile, ma in molti sono rimasti delusi da questa sua presa di posizione.

Nelle ultime ore, il fiorentino ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha annunciato di essere a Matera ed in seguito ha rivelato a suoi seguaci che lo rivedranno presto, molto probabilmente a settembre.

L'uomo non ha però voluto rivelare dove, mantenendo un certo mistero, ma i fan sul web hanno iniziato ad ipotizzare che si trattasse proprio di Uomini e Donne, dato che le registrazioni del programma della De Filippi riprendono proprio nel mese di settembre.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti su IG: 'See you in September'

Il video postato sui social da Giorgio Manetti riporta la seguente didascalia: 'Un abbraccio da una bellissima città. See you in September'.

I fan dell'ex cavaliere di Uomini e Donne hanno così cominciato a commentare il filmato, chiedendo se tornasse proprio nella trasmissione della De Filippi. Sul social c'è chi è molto contento della notizia e scrive: 'Spero che a settembre ci tieni compagnia, ci manchi. Eri emozionante insieme a quella donna speciale'. Insomma, i telespettatori del day time sarebbero sicuramente felici di rivederlo in tv. Da parte dell'uomo non è però arrivata alcuna risposta concreta a chiede maggiori informazioni.