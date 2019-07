Torna lo spazio con le novità de Il Segreto, lo sceneggiato iberico arrivato alla sua decima stagione sulle reti Mediaset. Nelle puntate in onda attualmente in Spagna i telespettatori di Antena 3 assisteranno all'ingresso di Esther, interpretata dall'attrice Patricia Delgado, che si rivelerà essere la figlia di Don Berengario, il prelato di Puente Viejo.

Il Segreto: Don Berengario è padre

Le nuove anticipazioni de Il Segreto, in onda a metà luglio in Spagna, si soffermano su Don Berengario, il parroco di Puente Viejo rimasto solo dopo la partenza di Don Anselmo.

Proprio quest'ultimo deciderà di lasciare il borgo iberico dopo aver tentato il suicidio per il sopraggiungere di una grave crisi spirituale. Nel frattempo il prelato unirà in matrimonio Isaac Guerrero e Elsa Laguna (Alejandra Meco), reduci da un ultimo fatale scontro con Antolina Ramos (Maria Lima). Inoltre farà da mediatore tra Prudencio e Lola, in crisi per colpa delle macchinazioni di Donna Francisca (Maria Bouzas).

Ma ecco arrivare il colpo di scena: a Puente Viejo giungerà una ragazza di nome Esther, interpretata dall'attrice Patricia Delgado. Un nuovo ingresso nello sceneggiato che siamo sicuri alimenterà la curiosità dei telespettatori dopo il probabile addio della Laguna e del Guerrero in seguito al coronamento del loro sogno d'amore.

Esther è la figlia del prelato di Puente Viejo

Le trame de Il Segreto, trasmesse in Italia nei prossimi mesi, svelano che Esther racconterà di essere figlia di Marina.

In seguito si verrà a scoprire che si tratta di una ragazza con la quale il prelato aveva avuto una storia d'amore quando era stato in seminario ad Istanbul. Una relazione travolgente che aveva perfino messo in crisi il giovane facendo mettere in forse la sua vocazione. Esther riferirà a Don Berengario che la madre è morta prematuramente e gli chiederà di prenderla sotto le sue ali protettrici in quanto rimasta sola al mondo in seguito ad una violenta tempesta in Turchia.

Cosa nasconde Esther?

Nel corso delle puntate dello sceneggiato iberico Esther dimostrerà di essere molto affettuosa e premurosa nei confronti di suo padre tanto che quest'ultimo rimarrà affascinato dal suo animo gentile. Purtroppo la giovane dimostrerà di essere arrogante e insolente con gli abitanti di Puente Viejo che cominceranno a nutrire dei sospetti su di lei. Nel frattempo Don Berengario deciderà di scrivere una lettera al collega Anselmo (Mario Martin) per rivelargli che è padre di una figlia e dei nuovi avvenimenti accaduti nel borgo spagnolo.

Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate dovremo attendere ancora 6 mesi a causa della differenza di messa in onda tra Italia (Canale 5) e Spagna (Antena 3).