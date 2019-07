Nuovo appuntamento con Il Segreto. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, Elsa Laguna riceverà una lettera da parte di Alvaro dopo essere diventata la moglie di Isaac Guerrero.

Il Segreto: la vendetta di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda in Spagna dal 15 al 19 luglio, si soffermano sulle nozze di Isaac e Elsa e sul ritorno di Alvaro Fernandez.

Tutto avrà inizio quando Antolina chiederà all'ex marito un ultimo incontro prima della sua partenza definitiva da Puente Viejo. Il carpentiere accetterà di incontrare la Ramos, ma non esiterà a puntargli contro un'arma da fuoco, sottratta in comune.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac chiede la mano di Elsa

Fortunatamente il piano di Antolina non verrà attuato, in quanto la donna precipiterà nel vuoto, ma Isaac tenterà con tutte le sue forze di trattenerla per le braccia.

Ma ecco il colpo di scena: la rivale della Laguna cercherà di trascinare l'ex marito con sé. Il falegname non potrà fare altro che mollare la presa, sancendo la morte di Antolina. Poco dopo il Guerrero chiederà ad Elsa di sposarlo. Una proposta che sarà accettata con entusiasmo da quest'ultima, tra l'altro soddisfatta per il superamento di alcuni test diagnostici al cuore.

La Laguna sposa il Guerrero

Le trame de Il Segreto in onda la prossima settimana in Spagna su Antena 3, rivelano che Elsa e il Guerrero si sposeranno con una cerimonia intima, celebrata da Don Berengario, al cospetto di Marcela e Consuelo.

A tal proposito, le due donne acquisteranno l'abito e i fiori per la sposa. Poco dopo, la Laguna sarà raggiunta da una missiva di Alvaro, con il quale la donna aveva avuto una relazione burrascosa terminata con la fuga di lui. Nella lettera Fernandez porgerà le scuse alla donna per averla truffata con la complicità di Antolina. Inoltre le chiederà di vederla nella periferia del paese.

Matias e la moglie, insieme a Consuelo inviteranno Elsa a non recarsi all'appuntamento, in quanto temono per la sua incolumità.

Ma la figlia di Amancio farà di testa sua, tanto da accettare di incontrare Alvaro Fernandez, ma in compagnia del marito. Per tale ragione, la coppia deciderà di lasciare il borgo iberico, nonostante la disapprovazione della nonna della Uriarte e della moglie di Matias. Come proseguirà la storia? Non resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Puente Viejo.