Intervistato dal settimanale Oggi il ballerino e conduttore, Stefano De Martino, ha usato parole molto dolci verso la compagna Belen Rodriguez, dichiarando di essere pazzamente innamorato di lei, anche se è consapevole che questo non sia più un mistero. Parlando poi dei due progetti che vedono Stefano e Belen condurre insieme prima la Notte della Taranta e poi la finale del Festival di Castrocaro, il ballerino ha definito la showgirl come "una donna che abbaglia, con una vena ironica forte ma che ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla" e ha invece definito se stesso come "uno scugnizzo napoletano".

Infine, in merito al loro ritorno di fiamma si è detto contento che il pubblico l'abbia accolto bene, al contrario di altri avvenimenti della sua vita, soprattutto perché "in un momento dove l'odio è usuale, un pò d'amore non fa male".

Il 'primo' matrimonio con Belen

Stefano De Martino è diventato famoso al pubblico televisivo nel 2009 quando ha partecipato, come ballerino, al programma "Amici di Mari De Filippi".

Da allora ha fatto tanta strada, sia a livello lavorativo che sentimentale. Se uscito dal programma di Amici era fidanzato con Emma Marrone, altra concorrente del programma ma del settore canto, oggi è il compagno della showgirl Belen Rodriguez.

Con la conduttrice infatti si sono fidanzati nel 2012, sposati nel 2013 ed hanno avuto Santiago, il loro primo (e per ora unico) figlio nel 2013. Dopo solo due anni, tramite un comunicato stampa la coppia ha annunciato di essersi separata, ma all'inizio del 2019 sono tornati insieme, più uniti che mai.

Ritorno di fiamma

Dal loro ritorno di fiamma la coppia ha organizzato diverse vacanze romantiche: l’ultima ad Ibiza, un'isola molta importante per i due genitori, perché è dove la showgirl passa ogni estate insieme ad amici e parenti. Una delle ultime polemiche della coppia riguarda proprio questa vacanza, o meglio, il modo con cui sono tornati in Italia dalla vacanza. I due conduttori infatti hanno deciso di affittare un jet privato, perché Belen doveva rientrare urgentemente a Roma per registrare le puntate di "Tu si que vales" che andranno in onda dalla fine del mese di settembre su Canale 5.

Se una parte dei loro follower ha apprezzato che la madre di Santiago abbia scelto un mezzo che gli permettesse di stare più tempo possibile con la sua famiglia, non sono mancate le critiche per questa scelta, nonostante non sia la prima volta che la Rodriguez scelga questo mezzo di trasporto per spostarsi in tragitti brevi, invece di prendere l'aereo.

Nel frattempo si vocifera nel web che - dopo il "finto" secondo matrimonio celebrato dal loro figlio Santiago e ripreso dai suoi genitori in un video pubblicato su Instagram che ha fatto il pieno di like - la coppia sia pronta a sposarsi di nuovo, ma questa volta con più convinzione della prima.

Sembra che la location sia già stata scelta e così anche la data: il loro matrimonio dovrebbe essere celebrato in spiaggia ad Ibiza il prossimo 20 settembre ovvero esattamente 6 anni dopo il loro primo matrimonio.