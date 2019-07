Ci sono molte novità in questa estate per quanto riguarda la messa in onda di fiction di successo trasmesse in Rai. L'azienda di stato punta a mandare in onda serie tv legate all'ambiente medico, dopo il traguardo raggiunto da "The good doctor".

La seconda stagione di "Velvet Collection" farà il suo ritorno ad agosto su Rai1 ad agosto. La serie spagnola è stat capace negli anni di appassionare il pubblico.

La curiosità si ritrova nel fatto che in madrepatria è stata presa la decisione di procedere con l'interruzione della terza stagione, dopo aver mandato un episodio finale a Natale.

Una puntata d'addio per Velvet Collection 2

L'ultimo appuntamento con l'amata serie tv Velvet Collection verrà girato in territorio iberico e ci vorrà del tempo per vederlo in Italia, ma si tratta di un traguardo importante.

Dovrebbe così giungere al termine la saga della famosa Galleria Velvet la cui ambientazione sarà collocata negli anni settanta.

Le novità non sono terminate in quanto è stato scelto un importante cast impegnato di attori, tra i quali spiccano nomi molto amati dai telespettatori. Si annovera la presenza di un'attrice come Cecilia Freire che veste i panni di Rita, la moglie di Pedro.

Alberto e Anna faranno ritorno nella fiction

Non si può dimenticare un attore come Maxi Iglesias che si è messo a confronto con il ruolo di Maximiliano.

Si tratta del giovane amante di Donna Blanca, senza scordare inoltre la coppia formata da Anna e Alberto. È da notare poi l'importanza di Paula Echevarria e Miguel Angel Silvia che hanno appassionato i telespettatori. Nel frattempo su Rai tre fa ritorno l'amata fiction intitolata "Rex" che avrà una nuova versione intitolata "Hudson e Rex" ed anche questa sarà mandata in onda nel periodo di agosto, ma su Rai3.

Il successo internazionale della serie tv The resident

Prosegue il successo in termini di ascolti della fiction intitolata "The resident" che appartiene al genere del medical drama. Tra i nomi dei protagonisti di questo prodotto televisivo spiccano Matt Czuchry ed Emily VanCamp. Questa serie è trasmessa su Rai uno e sta dimostrando di poter coinvolgere gli spettatori parlando di tematiche interessanti.

Questa fiction sta ottenendo buoni ascolti e la prima stagione di The resident farà compagnia al pubblico nel corso di questo periodo. Ci sono i presupposti per assistere alla messa in onda su Rai uno della seconda stagione della serie tv che sta attirando un pubblico eterogeneo. A settembre verrà trasmessa negli Stati Uniti, la terza stagione della fiction The resident rivelatasi un successo mondiale.