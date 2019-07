Nuovi episodi in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il segreto". Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 fino a venerdì 26 luglio svelano che, al centro delle trame, ci sarà il personaggio di Maria. La giovane donna deciderà di presentare l'amico Roberto a Fernando: il Mesia avrà la possibilità di fare la conoscenza del cubano. L'uomo, però, non sarà contento di questo arrivo inaspettato pensando che questi possa contrastare il suo piano di conquista riguardante la figlia di Alfonso (Fernando Coronado).

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre il Mesia dovrà fare i conti con la sua gelosia, dopo essersi accorto della complicità nel rapporto con Esperanza e Beltran, dato che si rivolgono a Roberto chiamandolo zio.

Carmelo e Severo intendono sospendere la scorta per Julieta

Fernando troverà un'alleata in Francisca (Maria Bouzas): la darklady si dichiarerà scontenta della presenza del Fernandez cominciando a discriminare il cubano a motivo del colore della sua pelle.

Pubblicità

Carmelo (Raul Pena) non perderà tempo e, accortosi dell'ottimo lavoro svolto da Alvaro, gli chiederà di divenire il medico effettivo del paese di Puente Viejo. Il sindaco e l'amico Severo (Chico Garcia) si convinceranno che ci siano i presupposti per togliere la scorta a Julieta dopo aver scampato i pericoli derivanti dalla famiglia Molero.

Momento critico per Adela

Irene riceverà la proposta di lavoro di Anacleto che le darà la possibilità di pubblicare gli articoli con la sua firma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Roberto riuscirà a stringere amicizia con altre persone, tra le quali Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros). Dolores comincerà a fare dei pettegolezzi intorno alla persona di Alvaro, dopo aver saputo che il dottore è rimasto coinvolto in una rissa. Dolores farà girare una voce secondo la quale il medico avrebbe una doppia vita criminale. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Adela che affronterà un momento difficile: la moglie di Carmelo dovrà essere ricoverata in ospedale.

Il motivo del suo ricovero è dovuto alle schegge di una pallottola presenti nel cervello della donna: la moglie di Carmelo rischierà di morire entro le successive quarantotto ore.

Alvaro parla ad Elsa della sua ex fidanzata

Questa novità farà cadere nello sconforto il primo cittadino di Puente Viejo. Elsa troverà il modo per chiarire la situazione a Dolores spiegando alla donna il motivo per il quale Alvaro ha subìto l'aggressione.

Pubblicità

Il dottor Fernandez racconterà alla Laguna un retroscena in merito all'ex fidanzata di nome Chiara che si sarebbe suicidata: il medico, ora, ha paura ad innamorarsi proprio a causa di questo dramma. Alvaro accetterà di essere il nuovo medico di Puente Viejo e Fernando non riuscirà a contenere la propria rabbia.