Aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè? È questa l'indiscrezione che da un po' di giorni circola sul web e sui giornali di Gossip, complici anche una serie di dichiarazioni rilasciate dall'ex protagonista di Uomini e donne, le quali hanno fatto pensare che la love story con il fratellino di Belen non stesse procedendo nel migliore dei modi. Ad alimentare ancora di più i sospetti anche le ultime indiscrezioni del settimanale 'Chi', il quale ha parlato di una terza incomoda che si sarebbe intromessa tra i due piccioncini.

Ma a quanto pare, tra Jeremias e Soleil non sarebbe finita!

La verità sulla rottura tra Jeremias e Soleil

Come vi dicevamo, nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la notizia del presunto addio tra Soleil e Jeremias: i due non venivano più paparazzati assieme come un tempo e quando in tanti avevano fatto notare la cosa alla Sorgè, lei aveva prontamente replicato su Instagram in maniera piuttosto seccata.

Di fronte al commento di un follower che le faceva notare come si fosse fatta scappare anche Jeremias, lei rispondeva dicendo che in tutte le relazioni che ha avuto ha sempre portato rispetto in primis per se stessa e che quando ha troncato delle storie lo ha fatto perché le avevano mancato di rispetto.

Parole che facevano alludere ad un presunto tradimento nei confronti dell'ex volto di Uomini e donne, confermate in parte anche dalle indiscrezioni del settimanale 'Chi', il quale aveva parlato di una terza incomoda che avrebbe messo in crisi il rapporto. Pur non specificando di chi si trattasse, la rivista diretta da Alfonso Signorini aveva parlato di un'ex protagonista di Uomini e donne, amica di Jeremias.

La coppia smentisce la rottura ma non la crisi

Ma qual è la verità dei fatti?

Mister Rodriguez, a differenza di Soleil, non ha mai proferito parola sull'argomento e non ha replicato alle domande dei tantissimi curiosi sui social. Tuttavia in queste ultime ore, Soleil e Jeremias hanno deciso di fare un po' di chiarezza e lo hanno fatto rilasciando delle dichiarazioni a 361 Magazine.

I due, interpellati dal portale, hanno smentito le indiscrezioni e i rumors di queste ultime ore sulla loro separazione, ammettendo però che stanno risolvendo assieme i problemi che sono nati nel loro rapporto di coppia nel corso delle ultime settimane.

Jeremias e Soleil hanno precisato che il loro è un rapporto vero e solido e come tale è soggetto a periodi di 'alti e bassi'. Nonostante tutto, però, i due hanno intenzione di andare avanti e di superare insieme queste difficoltà. E chissà se nei prossimi mesi si concretizzerà anche il sogno della coppia di andare a convivere, come avevano svelato un po' di tempo fa.