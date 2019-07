Continua il successo della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" ambientata in Turchia. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 24 in onda sul piccolo schermo giovedì 11 luglio alle ore 14:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ferit. L'uomo sarà stanco dell'atteggiamento assunto da Nazli che vorrà dimenticare la notte d'amore passata con il datore di lavoro. L'imprenditore vorrebbe giungere a un chiarimento con la cuoca per parlare di quanto avvenuto tra di loro.

La sorella di Asuman, però, troverà il modo per evitare il confronto con lo zio di Bulut pensando che non ci siano i presupposti per dare inizio a una relazione a causa delle foto.

Deniz dispiaciuto per la decisione presa da Nazli che rifiuta l'offerta

Deniz, dal canto suo approfitterà delle incertezze della Piran per intromettersi nella situazione e vorrà cercare un espediente capace di conquistare l'amore della ragazza. Il fratello di Demet finirà per raccontare alla cuoca dei retroscena inaspettati sulla sua persona.

L'intento dell'uomo sarà quello di fare colpo sulla dipendente di Ferit (Can Yaman), ma Deniz sarà ignaro di quanto successo tra il migliore amico e la chef. Tale retroscena potrebbe portare a uno scontro tra i due migliori amici che condividono l'amore per la stessa donna.

Alya viene fermata in tempo da Fatos prima di raccontare una scomoda verità

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Fatos che non avrà intenzione di assistere al discorso di Alya e riuscirà nell'intento di fermare il piano della cantante.

L'ex fidanzata di Deniz vorrebbe far uscire fuori gli scheletri presenti nell'armadio di tutto il gruppo, sfruttando il proprio arrivo sul palco per cantare un brano. Tale atteggiamento della giovane artista provocherà la rabbia di Deniz che deciderà di concludere l'amicizia dopo essersi sentito deluso dal comportamento della ragazza. Questa lite potrebbe avere delle ripercussioni sulla possibilità data ad Alya di cantare nel ristorante di cui è proprietario il fratello di Demet.

Ferit scopre il motivo per il quale Nazli è sfuggente

La moglie di Hakan vivrà un momento complicato dopo aver scoperto di aspettare un bambino e vorrà trovare un modo per non mettere al corrente della situazione il consorte. La donna non saprà in quale modo possa reagire Hakan, ma lei si dimostrerà sicura di fare la scelta giusta procedendo con l'aborto. La giovane donna non avrà scelta se non quella di fissare un incontro con la ginecologa alla quale avrà intenzione di dare le informazioni per spiegarle la volontà di abortire.

Ferit si dirà pronto a qualsiasi ostacolo per conquistare l'amore di Nazli ma verrà a conoscenza del motivo per il quale la ragazza è sfuggente.