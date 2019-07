La storia d'amore tra Soleil e Jeremias, che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, è giunta al capolinea. In molti avevano ormai notato degli indizi chiave sui social, dove i due avevano smesso di seguirsi su Instagram e dove ormai da un po' di tempo non apparivano più assieme come un tempo. In queste ore a confermare la rottura tra Soleil e Jeremias ci ha pensato il settimanale 'Chi', il quale ha svelato anche quello che sarebbe il motivo di questa separazione.

A quanto pare, infatti, c'entrerebbe una terza incomoda, ex protagonista di Uomini e donne.

Il motivo della rottura tra Soleil e Jeremias: c'entrerebbe una terza ragazza

Il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini ha confermato la notizia della rottura tra Jeremias e Soleil, già avallata da diverse indiscrezioni trapelate nel corso di questi giorni. Come vi dicevamo, però, la rivista di gossip ha svelato anche quello che sarebbe il motivo che avrebbe spinto i due piccioncini a dirsi addio in maniera definitiva.

A quanto pare, infatti, i due avrebbero avuto un violento litigio durante la trasferta che hanno fatto insieme in Sicilia, testimoniata anche da foto e stories postate su Instagram.

Il motivo di questo litigio? Il settimanale parla di una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e donne, conoscenza del fratello di Belen Rodriguez. Tuttavia pur avendo lanciato questa super-indiscrezione sulla rottura tra Jeremias e Soleil, la rivista diretta da Signorini non ha dato ulteriori dettagli su questa ragazza misteriosa che sarebbe la causa della separazione tra i due.

Il nome non è stato fatto e non è stato neppure specificato se si tratta di una ex corteggiatrice oppure di un'ex tronista di Uomini e donne. Di sicuro, però, è una ragazza che 'gravita' intorno al clan dei Rodriguez e che conoscerebbe molto bene Jeremias e forse anche le sue sorelle.

La reazione di Soleil dopo le critiche sui social

Vedremo se nel corso delle prossime giornate verranno fuori ulteriori dettagli su questa ragazza che avrebbe messo in crisi la relazione tra Jeremias e Soleil, intanto quest'ultima proprio qualche giorno fa ha sbottato sui social contro coloro che le dicevano che si era lasciata scappare anche mister Rodriguez.

Soleil ha ammesso di essere stufa di essere giudicata continuamente senza che le persone sappiano le cose come stanno e ha aggiunto che nella maggior parte dei casi ha messo fine alle sue relazioni perché scopriva di essere stata tradita e ingannata. In questi casi, quindi, mettere la parola 'fine' ad una relazione è una forma di rispetto in primis per se stessa, ha spiegato l'ex protagonista di Uomini e donne.