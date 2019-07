Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5 abbiamo assistito al fatidico falò finale tra Nunzia e Arcangelo. La coppia protagonista di questa edizione ha avuto un secondo confronto all'interno del villaggio, che questa volta è stato quello definitivo. I due, infatti, si sono rivisti con la speranza da parte di Nunzia di poter risolvere gli attriti che sono nati all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5 ma così non è stato e alla fine si sono detti addio definitivamente, gettando all'aria 13 anni di amore.

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo: le confessioni dopo l'addio finale nel villaggio

Nel dettaglio abbiamo visto che lunedì sera Nunzia ha chiesto al conduttore di Temptation Island di poter avere un secondo confronto al falò con il suo fidanzato, sperando di poter mettere da parte le incomprensioni sorte in queste settimane.

La ragazza, così, ha provato a tendere la mano ad Arcangelo, fiduciosa nel fatto che anche lui avesse intenzione di tornare con lei e uscire insieme dal villaggio delle tentazioni, ma così non è stato.

Arcangelo pur ammettendo i suoi errori ha scelto di andare avanti da solo, ripetendo a Nunzia che non poteva stare con un uomo come lui, che di lì a poco l'avrebbe fatta soffrire nuovamente. Ecco perché alla fine ha preferito andare via da solo dal villaggio di Temptation Island, lasciando la sua ormai ex fidanzata senza parole.

A distanza di qualche settimana dal falò di confronto finale, ecco che Nunzia e Arcangelo sono tornati a parlare e lo hanno fatto rilasciando la loro prima intervista post-separazione al magazine di Uomini e donne. La ragazza non ha nascosto la sua delusione per come sono andate le cose, ammettendo di essere uscita dal villaggio provata e amareggiata.

'Non avrei dovuto farlo', dice Arcangelo

Al tempo stesso, però, Nunzia dice di aver capito che non vuole al suo fianco una persona che non la rispetti e che ceda subito alle tentazioni.

Non è mancata neppure una frecciatina da parte della ragazza nei confronti di Arcangelo: la ragazza non ha gradito che il suo ormai ex fidanzato abbia fatto credere a tutti di essere stato quasi costretto a stare con lei nel corso di questi anni. 'Lui è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso', ha dichiarato Nunzia al magazine di U&D.

Non sono mancate neppure le dichiarazioni di Arcangelo post separazione. Il ragazzo ha ancora una volta ammesso di aver sbagliato e di essersi pentito del comportamento che ha assunto all'interno del villaggio di Temptation Island, dove ha baciato una delle tentatrici.

'Mi dispiace, ero fidanzato e non avrei dovuto', ha dichiarato Arcangelo col senno del poi.