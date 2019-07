Prima di diventare tronista di Uomini e donne lo scorso anno, Teresa Langella non aveva mai nascosto la sua prima grande passione ovvero la musica. Cantante neo-melodica abbastanza nota a Napoli e dintorni, ora che è un volto celebre della televisione e di internet ha però deciso di adattarsi ai classici tormentoni estivi, dedicandosi al reggaeton come confermato dal suo ultimo singolo in uscita. Qualche ora fa, infatti, la Langella ha lanciato il video di 'Ibiza & Formentera', il nuovo brano che è subito stato accolto positivamente dai fan.

Pubblicità

Pubblicità

In poche ore, infatti, sono state più di 300 mila le visualizzazioni per quello che si candida come uno dei tormentoni dell'estate 2019. Si tratta di un'ottima notizia arrivata mentre la cantante campana si trova nelle Isole Baleari in compagnia del suo fidanzato Andrea Dal Corso, conosciuto proprio durante l'esperienza a Uomini e donne.

Uomini e donne: Teresa lancia 'Ibiza & Formentera'

Promette bene il nuovo singolo di Teresa Langella che, ad un giorno dal lancio, ha raggiunto un ottimo traguardo su Youtube, facendo parlare molto di sé anche sui social network.

Pubblicità

Nato dalla collaborazione con La Nueva Escuela, la hit sta rimbalzando tra i profili dei followers dell'ex tronista di Uomini e donne, sostenuta e pubblicizzata anche da Andrea Dal Corso nelle sue Stories. Il suo commento su Instagram, inoltre, non è passato inosservato dai fan "Sbaaaaaaam, qui a Formentera la ballano già tutti!!!" La coppia, nonostante l'inizio non facile a causa del momentaneo 'no' di lui nella puntata della scelta, appare più unita che mai, non rinunciando a sostenersi e a difendersi anche dai commenti pungenti degli immancabili haters.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Andrea e Teresa in vacanza a Formentera

In pochi ci avrebbero scommesso ma a cinque mesi dalla scelta a Uomini e donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso appaiono uniti e innamorati, tanto da avere annunciato di essere pronti alla convivenza (prevista dal mese di settembre). Come meta per le vacanze estive la coppia ha scelto Formentera, dove si trova in compagnia di alcuni amici, tenendo informati costantemente i fan sui propri movimenti.

E proprio dall'isola spagnola, l'ex corteggiatore veneto ha preso le difese della fidanzata dagli attacchi di alcuni haters. Alla notizia dell'uscita del singolo, infatti, qualcuno ha obiettato scrivendo: "Ma di lavorare questi qui di Uomini e Donne ci pensano?". Immediata la replica dell'imprenditore veneto che ha risposto per le rime: "Adoro gli haters… critica è sinonimo di tristezza emotiva! Alla frutta non è la mia compagna che continua a perseguire la sua prima passione.

Pubblicità

Alla frutta siete voi".