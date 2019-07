Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio saranno ampiamente incentrate sulla battaglia legale per l'affidamento di Will Spencer. Katie Logan resterà ferma sulla decisione di chiedere l'affidamento esclusivo del figlio, passo che comprensibilmente non sarà accettato da Bill. La famiglia si dividerà così in due gruppi, a favore dell'una o dell'altra parte: se Ridge e Thorne sosterranno Katie, convinti che Bill non sia un bravo padre, di diverso avviso sarà Brooke che darà la sua disponibilità ad aiutare il marito.

Pubblicità

Pubblicità

E proprio durante un loro incontro, accadrà un fatto davvero inaspettato! Il suo tentativo di convincere la sorella a fare un passo indietro, però, non darà i suoi frutti. Nelle trame della prossima settimana, verrà concesso spazio anche al triangolo formato da Xander, Emma e Zoe: la Barber ringrazierà il collega per averle dato il tempo di cui ha bisogno ma lui continuerà a pensare alla sua ex fidanzata.

Beautiful anticipazioni: Bill e Brooke si baciano

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative al periodo dal 15 al 19 luglio, Emma ringrazierà Xander per la pazienza dimostrata durante il loro appuntamento.

Pubblicità

Lei avrà bisogno di non affrettare i tempi ma, nonostante l'abbraccio che ne seguirà, il cugino di Maya continuerà a pensare a Zoe e alle parole da lei pronunciate. Da qui al ritorno di fiamma il passo sarà breve? Brooke proverà a convincere Katie a rinunciare alla battaglia legale per la custodia esclusiva di Will ma le sue parole non avranno alcun esito. La mora Logan, infatti, resterà ferma nella convinzione che questa sia l'unica strada per evitare che l'ex marito possa far soffrire il bambino, come già accaduto di recente per Liam e Wyatt.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ottenuta la risposta dalla sorella, Brooke si recherà dallo Spencer per informarlo di non avere raggiunto un risultato degno di nota. Qui, dopo avere ringraziato l'ex moglie per l'inatteso aiuto, Bill la bacerà.

Kaie e Thorne presto sposi

Nelle trame di Beautiful della prossima settimana, Brooke metterà le cose in chiaro con Bill, confermando la sua assoluta fedeltà a Ridge ma allo stesso tempo gli rinnoverà il suo totale sostegno nella battaglia legale con Katie.

Justin, però, lo metterà in guardia, ricordandogli che il bacio potrebbe avere delle conseguenze nel caso in cui Brooke riveli alla sorella o a Ridge quanto accaduto. Ma la madre di Will avrà ben altro a cui pensare. Lei e Thorne, infatti, si fidanzeranno e decideranno di convolare a giuste nozze in tempi rapidi. Tutti i familiari, a partire da Ridge, saranno felici di questa novità. L'unica che si opporrà sarà Brooke, sicura che Katie voglia soltanto un espediente a suo vantaggio per vincere la battaglia contro Bill in tribunale.