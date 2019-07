Ci sono dei progetti importanti in Rai come dimostra il ritorno nella prossima stagione televisiva dello showman Rosario Fiorello. Il conduttore radiofonico sarà impegnato in un nuovo programma televisivo e questa novità corrisponde al nome di "Viva RaiPlay" che non dovrebbe subire dei cambiamenti. Sembra essere certo l'inizio della messa in onda coincidente con il mese di novembre. Si tratta di un ritorno che può aumentare gli ascolti all'azienda di stato.

Pubblicità

Pubblicità

Fiorello in questi giorni si sta godendo le vacanze a Taormina; le foto sono state pubblicate dal famoso settimanale "Novella 2000".

Il successo ottenuto dallo showman nel corso di questi anni lavorativi

Il fratello di Beppe Fiorello si sta concedendo un periodo di relax prima di fare ritorno nell'azienda di viale Mazzini ed è in compagnia della moglie Susanna Biondo. Quest'ultima ha un ruolo di rilievo nella società di doppiaggio del padre.

Pubblicità

In questi anni il conduttore è tornato alle proprie origini conducendo su Radio Deejay una trasmissione. Parliamo de "Il rosario della sera" rivelatosi un grande successo, ma non si può dimenticare l'ottimo riscontro ottenuto con "Edicola fiore" su Tv8. Su Sky uno, Fiorello ha avuto invece modo di incontrare personaggi importanti con i quali ha parlato di tematiche rilevanti.

L'intervista rilasciata al giornale 'La Repubblica'

Fiorello ha fatto notare di sentirsi pronto per monopolizzare la piattaforma digitale della tv di stato e lo ha ribadito tramite un messaggio pubblicato sulla sua pagina di Twitter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Queste sono le parole di Rosario nazionale: "Si parte!!! Prossimamente!!!". Recentemente lo showman è stato protagonista di un'intervista al famoso giornale 'La Repubblica', dove ha voluto anticipare ai propri sostenitori l'idea di mettere in atto un progetto, attraverso una squadra di autori. Lo showman aveva spiegato di voler intitolare il programma "Viva la Rai" che voleva essere una sorta di riferimento alla vecchia canzone di Renato Zero.

Rosario Fiorello ha avuto modo di porre l'accento in merito al cachet ricevuto, ma ha rivelato: "Ancora non si è parlato di compensi". Infine il presentatore nel 2015 ha combattuto contro il melanoma, un tumore alla pelle e pure in questa occasione non è mancata la sua ironia. L'artista è molto presente sulla sua pagina di Instagram e, recentemente, ha pubblicato una foto con la maglia di RaiPlay accompagnata dalla scritta: "Maglie della salute".