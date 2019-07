Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne che in molti ricordano per lo scandalo ai danni della redazione di Maria De Filippi, in queste ore si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha puntato il dito contro i personaggi del mondo della televisione. Uno sfogo che ha infiammato l'opinione pubblica e in particolar modo gli animi dell'ex tronista del programma sentimentale di Canale 5.

Lo sfogo al vetriolo di Lucas Peracchi di U&D contro i personaggi tv: 'Uno schifo, state attenti'

Nel dettaglio, Lucas ha dichiarato che negli ultimi tempi gli è capitato di fare una riflessione su vari personaggi che ha avuto modo di incontrare nel corso degli anni, soprattutto nell'ambito televisivo.

Persone che lo avrebbero deluso molto, dato che gli dicevano di poter contare su di loro e che invece nel momento del bisogno sono letteralmente spariti.

'Ti voglio bene, farei di tutto per te, poi pam', ha dichiarato Lucas consigliando poi alle persone che lo seguono di tenersi strette le persone vere che li circondando e che gli vogliono bene per davvero. Non è mancato un monito dell'ex tronista di Uomini e donne anche per coloro che desiderano intraprendere la 'carriera' televisiva.

'Soprattutto chi sogna di partecipare a questo schifo, attenzione ragazzi', ha ribadito Lucas nel suo sfogo.

Tornando alla sua esperienza personale che ha vissuto nell'ambito televisivo, Lucas non ha aggiunto ulteriori dettagli limitandosi a dire che nonostante le persone false che ha incontrato, lui è sempre andato avanti per la sua strada e soprattutto a testa alta.

La love story tra Lucas e Mercedesz Henger sarebbe finita: gli indizi social

Ma a chi si riferisce nel dettaglio l'ex tronista dello scandalo di Uomini e donne?

Non sappiamo se le sue frecciatine sono riferite proprio a personaggi che ha avuto modo di incontrare e conoscere durante gli anni della sua esperienza nel programma sentimentale di Maria De Filippi oppure se faccia riferimento ad esperienze successive. Negli ultimi anni, infatti, Lucas è tornato in televisione nelle vesti di tutor del programma Detto Fatto in onda su Rai 2.

Intanto Lucas nel corso delle ultime ore è tornato al centro del gossip anche per la presunta fine della sua storia d'amore con Mercedesz Henger.

In molti hanno notato che i due non appaiono più assieme come fino a qualche settimana fa e soprattutto che hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram e che l'ex tronista abbia cancellato tutti gli scatti che lo ritraevano felice con la Henger. Un chiaro segnale del fatto che la loro storia sia giunta al capolinea? I fan della coppia temono proprio di sì.