Il numero del magazine di Uomini e Donne che è uscito il 18 luglio, contiene le dichiarazioni esclusive di Francesco Monte sul suo futuro: oltre a cimentarsi con le imitazioni di Tale e Quale Show da settembre, il pugliese non esclude la possibilità di far parte del cast di un'altra trasmissione di successo. Da quando fa coppia fissa con Isabella De Candia, il ragazzo si dice certo del fatto che questa relazione supererebbe la difficile prova di Temptation Island.

Monte non chiude le porte a Temptation Island

A meno di due mesi dal suo ritorno in tv nel ruolo di imitatore a Tale e Quale Show, Francesco Monte lascia intendere che non gli dispiacerebbe partecipare ad un reality Mediaset di successo. Al giornalista del magazine di Uomini e Donne che l'ha intervistato pochi giorni fa, il giovane ha fatto sapere che Temptation Island non sarebbe da escludere nel suo percorso futuro.

Su precisa domanda rispetto a in che veste si vedrebbe nel cast del format prodotto da Maria De Filippi, il pugliese ha risposto: "Come fidanzato, sicuramente". L'ex di Giulia Salemi, dunque, non accetterebbe mai di farsi vedere dal pubblico come colui che tenta donne già impegnate, al massimo potrebbe mettere alla prova la sua relazione nei villaggi che ospitano le coppie per 21 giorni.

Immaginando di presenziare in una delle prossime edizioni del programma di Canale 5 (è più probabile nella versione Vip che in quella Nip), Francesco sa già cosa non perdonerebbe mai alla sua compagna: "Il tradimento, e non parlo solo di quello fisico.

Credo nella fedeltà e non potrei mai tollerare una cosa che io per primo non commetterei per rispetto a quello in cui credo". Con queste parole, è come se Monte smentisse per l'ennesima volta le voci che sono circolate su una sua presunta mancanza di rispetto alla Salemi: si diceva, infatti, che il tronista avesse tradito l'influencer con Isabella (la sua attuale fidanzata) prima di mettere fine alla loro storia da favola.

Francesco innamorato di Isabella: baci e coccole su Chi

Nonostante nell'intervista che ha rilasciato al magazine di U&D non abbia mai parlato espressamente della sua nuova fidanzata, Francesco Monte è felice ed innamorato: da meno di un mese, infatti, il ragazzo fa coppia fissa con Isabella De Candia, una bellissima modella di origini pugliesi. I paparazzi hanno beccato la neo coppia in vacanza a Formentera: è sull'ultimo numero di Chi, infatti, che è possibile vedere le foto dei baci e delle coccole che i due si sono scambiati al mare, incuranti della presenza dei curiosi.

La storia d'amore con l'indossatrice si dice sia nata all'inizio dell'estate: a presentare i giovani sarebbe stato un componente del duo Pio e Amedeo. Il tronista ha sempre negato di aver cominciato a frequentare la nuova fiamma quando stava ancora con Giulia Salemi, ma sono tante le indiscrezioni che sembrano smentirlo: i primi contatti social tra Francesco e Isabella, infatti, risalgono al mese di aprile, quando la relazione tra Monte e l'influencer era ancora solida.