Il palinsesto Rai della prossima stagione televisiva è caratterizzato da una serie di novità e la grande esclusa corrisponde al nome della conduttrice Antonella Clerici. Sono arrivate le prime voci secondo le quali la presentatrice potrebbe essere vicina ad approdare in Mediaset grazie alla presenza di Maria De Filippi. Il pubblico spera di poter assistere a questo cambiamento della conduttrice dopo che l'ex presentatrice di 'Ti lascio una canzone' ha speso delle parole di stima nei confronti della trasmissione intitolata "Temptation Island" e condotta da Filippo Bisciglia. Lunedì 15 luglio la Clerici ha assistito a una puntata del programma ed è stata colpita da questo format come dimostra il post fatto su Twitter.

Il messaggio scritto dalla presentatrice

Questo è il messaggio scritto da Antonella Clerici che ha affermato: "Temptation è ipnotica". Tale aspetto sottolinea quanto la presentatrice sia rimasta attratta da tale programma ed è arrivata la risposta della redazione di Temptation che ha voluto ringraziare l'Antonella nazionale. Un collaboratore di Maria De Filippi è rimasto felice per il commento scritto e le ha inviato una faccina con i cuoricini, in segno di riconoscenza per le belle parole su Temptation.

La moglie di Maurizio Costanzo potrebbe servirsi di questa situazione per fare una proposta lavorativa alla collega con la quale è stata rivale in ascolti.

La capacità di Maria De Filippi di rilanciare conduttrici importanti

Maria De Filippi, oltre a essere una conduttrice importante, ha fatto notare le proprie qualità nel rilanciare delle presentatrici molto famose. Un esempio si ritrova in Mara Venier che, per diverse edizioni, ha rivestito i panni di giudice nella trasmissione 'Tu si que vales'.

Si tratta di un momento importante per la presentatrice che ha ottenuto la riconferma per condurre un'altra edizione di 'Domenica In'. Non si può dimenticare Simona Ventura riconoscente nei confronti della De Filippi che le ha dato delle possibilità importanti in Mediaset.

La stima nei confronti della moglie di Costanzo

L'ex moglie di Stefano Bettarini ha avuto il ruolo di giudice nel talent show intitolato "Amici".

Successivamente Simona Ventura si è vista affidata la conduzione di 'Temptation Island Vip' che si è rivelato un successo in termini di ascolti. Antonella Clerici, in precedenza, è stata protagonista di un'intervista dove non ha escluso la possibilità di trovarsi al timone di un programma della Mediaset per mettersi a confronto con nuovi progetti. L'ex conduttrice de 'La prova del cuoco' ha avuto modo di esprimere le parole di stima nei confronti di Maria De Filippi. Queste sono le dichiarazioni: "Se penso ad Amici o a C'è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale".