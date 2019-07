Tra Matteo Gentili ed Alessia Prete sarebbe in corso un riavvicinamento. Dopo la rottura, avvenuta come un fulmine a ciel sereno, i due giovani sono stati spesso ospiti a Pomeriggio Cinque. Tra di loro la pace pareva molto lontana, ma secondo quanto dichiarato dall'ex gieffino sarebbe in corso un riavvicinamento. Secondo DiPiùTv, Matteo ha addirittura rifiutato il trono di Uomini e donne in modo da darsi il tempo necessario per ricostruire la relazione con la studentessa torinese.

Pubblicità

Pubblicità

Il riavvicinamento dopo la rottura

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiùTv, Matteo sarebbe stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per diventare il nuovo tronista dell'edizione 2019/2020 del dating show. [VIDEO] Il calciatore, però, non ha accolto la proposta di prendere posto sul trono più famoso della tv e la ragione sarebbe legata alla volontà del Gentili di recuperare il rapporto con Alessia, nato mentre i due giovani si trovavano all'interno della casa del Grande Fratello. Il legame che si era instaurato tra i due ragazzi pareva molto forte,fino a quanto qualche mese fa sui social prima e nei salotti televisivi dopo, Alessia e Matteo hanno annunciato di che la loro love story era giunta la capolinea.

Pubblicità

Il motivo della rottura, secondo quanto affermato dai diretti interessati. è da ricercate nelle differenze caratteriale e in una serie di incomprensioni che hanno portato i due a dirsi addio. Ad oggi, però, qualcosa sarebbe cambiato. Infatti, negli ultimi giorni, si sono diffuse a macchia d'olio sui social,le foto che ritraggono i due nuovamente in atteggiamenti affettuosi. Alessia e Matteo sono stati visti insieme in discoteca e a confessare un riavvicinamento è stato proprio il calciatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Grande Fratello

Matteo rifiuta il trono per Alessia

"Tra me e Alessia c’è stato un riavvicinamento ma è ancora troppo presto per capire se tra noi le cose potranno ripartire o no", ha detto Matteo al settimanale DiPiùTv. "Non voglio sbilanciarmi, non voglio dire nulla che possa in qualche modo creare false aspettative", ha infine concluso Gentili. Pare dunque, che i due ex inquilini della casa più spiata d'Italia siano pronti a dare una seconda possibilità al loro amore, ma c'è la volontà di andare piano per non bruciare le tappe.

A questo punto si inserisce l'indiscrezione del giornale che ha aggiunto che la motivazione del rifiuto di Matteo al trono di Uomini e Donne, trasmissione che potrebbe riservare grandi ritorni di personaggi molto amati dal pubblico a casa, cioè la scelta di dedicarsi al calcio, sarebbe falsa. La verità è che Matteo non avrebbe mai dimenticato la Prete. Solo il tempo potrà dire se i ragazzi saranno in grado di mettere da parte le incomprensioni per dare nuovamente spazio ai sentimenti, che si sarebbero solo assopiti e mai spenti.