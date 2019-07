Sono lontanissimi i tempi in cui Rocco Fredella corteggiava Gemma Galgani a Uomini e donne. Oggi l'ex cavaliere è felicemente fidanzato con Doriana Bertola, o semplicemente Dory come ama farsi chiamare, e non nasconde il proprio amore nei social network o alle pagine di 'Uomini e donne Magazine'. Molti fan del dating show sostengono la coppia, dicendosi ben lieti di vedere il piastrellista sorridente e innamorato, mentre altri fin dall'inizio hanno messo in discussione la correttezza di Rocco, ipotizzando che lui e Dory stessero insieme già durante le riprese del Trono Over.

Gli attacchi sul web si susseguono fin dall'annuncio di questa relazione ma qualche ora fa si sono fatti particolarmente accesi, tanto da rendere necessario l'intervento dello stesso Fredella che ha preso le difese della sua attuale compagna.

Uomini e donne gossip: Rocco difende Doriana

La relazione tra Rocco Fredella e Dory continua a causare discussioni nei social network, dove in molti credono che l'ex cavaliere abbia preso in giro pubblico e redazione mentendo sulle tempistiche di questo amore.

Il sospetto è che lui e Doriana stessero insieme quando ancora corteggiava Gemma o nelle settimane successive, quando ancora lui faceva parte del parterre maschile del Trono Over. In varie occasioni Fredella ha smentito tale ipotesi, precisando di avere iniziato a frequentare Dory solo dopo la decisione di abbandonare il programma. Ma nelle ultime ore, è l'aspetto fisico della fidanzata di Rocco ad avere scatenato la discussione in rete. Un utente, infatti, ha chiamato in causa la capigliatura decisamente appariscente della Bertola e ha dichiarato: "Portala a tosare".

Inevitabile la replica dell'ex corteggiatore che, in difesa della compagna, ha replicato: "Invidia". Poco dopo, anche un altro follower ha criticato Doriana in maniera particolarmente accesa. Anche in questo caso, Fredella è intervenuto: "Lo so che rosichi, meglio. Buona fortuna!"

I progetti per il futuro di Rocco e Doriana

Nonostante le polemiche che spesso rimbalzano nel web, Rocco Fredella è felice e innamorato della sua Doriana. Alle pagine di 'Uomini e donne Magazine', l'ex corteggiatore ha chiarito di pensare già al matrimonio, motivo per cui ha deciso di velocizzare le pratiche del divorzio.

In tale occasione, il piastrellista ha parlato dello splendido rapporto nato dopo la fine dell'esperienza del Trono Over: "Ho iniziato a costruire un futuro con una persona che amo e che ama me, pensi che è stata proprio Doriana la prima a dirmi ‘ti sposerei anche domani’ ". Parole non troppo positive, invece, sono state rivolte da Rocco a Gemma Galgani. Dopo mesi di frequentazione, infatti, è rimasto deluso dal comportamento della dama che non si è neppure alzata dalla sedia quando lui ha lasciato lo studio in lacrime.