Quali novità attendono Giorgio Manetti? L'ex cavaliere di Uomini e donne postando un messaggio sul suo profilo Instagram ha scatenato la curiosità dei suoi numerosi follower che attendono con ansia un suo ritorno in tv. Da molto il fiorentino non compare sul piccolo schermo: dopo aver lasciato, per sua volontà, il programma di Maria De Filippi, Giorgio si è dedicato alla sua nuova attività, che si occupa di organizzazione di eventi, ma anche dal punto di vista sentimentale molto è cambiato.

Le parole di Giorgio ai suoi follower

"Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove", con queste parole che provengono direttamente dalla città di Matera, Giorgio ha mandato in delirio i fan. Che il famoso 'gabbiano' sia pronto per volare di nuovo negli studi Mediaset? È risaputo, infatti, che la trasmissione incentrata sui sentimenti riaprirà i battenti in autunno, come accade ogni anno, ma non è chiaro il ruolo che Manetti potrebbe avere, visto che risulta ad oggi fidanzato.

Dopo la sua relazione con Gemma Galgani, che ha appassionato il pubblico di tutte le età, Giorgio all'interno della trasmissione ha avuto molte frequentazioni con le dame che sono giunte per lui, ma nessuna è stata in grado di conquistare il suo cuore. Visti i numerosi contrasti che in studio non sono mancati, Manetti esasperato ha deciso di lasciare il suo posto da cavaliere, con grande dispiacere dei fan che si erano affezionati alla sua presenza.

Poi, una volta tornato alla quotidianità, il fiorentino ha avuto modo di incontrare una sua ex fidanzata, con la quale non si vedeva da tempo e a quel punto qualcosa è cambiato.

Dopo dieci anni, infatti, Giorgio ha incontrato Caterina: con la donna si è instaurato subito un feeling, tanto che Manetti ha aperto il suo cuore ed ha dato il via ad una relazione stabile. Nonostante ciò, Giorgio ha sempre avuto parole più che positive per Gemma, durante le sue interviste, definendola come una donna di classe, elegante e forte.

In ogni caso, l'ex cavaliere di fronte alle numerose domande dei follower che subito hanno cercato di capire se ci sarà un ritorno a Uomini e Donne non ha dato risposta, probabilmente perché vuole mantenere il riserbo sulla questione.

Come reagirebbe Gemma se Giorgio, come cavaliere o come opinionista dovesse fare il suo ingresso in studio? E' evidente che per la Galgani, l'uomo ha rappresentato la sua relazione più importante all'interno del programma, ma anche lei è andata avanti con le sue conoscenze che non hanno portato a nessuna relazione stabile.

Tra qualche mese tutto sarà più chiaro: Giorgio si era spesso lamentato che la tv italiana si era dimenticata di lui, ma adesso per lui ci potrebbe essere una nuova possibilità. Aarà il tempo a dare informazioni in più ai suoi seguaci.