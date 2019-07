Miley Cyrus, la popstar internazionale protagonista della scena musicale mondiale, ha vissuto dei veri e propri momenti di grande panico e di terrore durante un viaggio fatto sul suo aereo privato. A raccontare il tutto in queste ore è stata la sorella della popstar, la quale ha rivelato che Miley ma anche lei stessa, la mamma e la sua band hanno rischiato di morire durante quel 'volo folle' che ha traumatizzato tutti. Un'esperienza decisamente da dimenticare per la cantante che tuttavia fino a questo momento non ha mai raccontato pubblicamente la disavventura che l'ha vista protagonista.

Terrore in volo per Miley Cyrus e la sua famiglia

Il tutto è successo un po' di tempo fa quando Miley e il suo team si trovavano sul suo aereo privato che li stava portando in UK, dove la cantante si sarebbe poi esibita al Glastonbury Festival.

Brandi ha raccontato che durante questo viaggio in aereo, qualcosa è andato storto e ci sono stati ben due tentativi di atterraggio immediato, i quali però hanno causato non poco spavento a tutte le persone che in quel momento stavano viaggiando in volo con la popstar.

Nel dettaglio, Brandi ha raccontato che nel momento in cui stavano per atterrare è accaduto qualcosa di strano e di improvviso, perché l'aereo ha ripreso nuovamente quota: è risalito all'improvviso e subito dopo ha svoltato improvvisamente verso sinistra.

"Rischiavamo di morire e nessuno ci diceva cosa sta succedendo", ha raccontato la sorella della cantante, la quale ha poi aggiunto che in quei momenti di grandissimo spavento lei, Miley e la loro mamma si tenevano le mani, tutte e tre preoccupate e scosse.

Dopo qualche minuto, però, è arrivato qualcuno che ha dato le prime spiegazioni a Miley e al suo team, dicendo loro di non farsi prendere dallo spavento, perché qualcuno era sulla loro rotta e stavano per colpirli e quindi per questo motivo avevano dovuto agire in quel modo. "Questo è stato davvero tremendo", ha dichiarato Brandi.

'Abbiamo rischiato di non farcela', ha dichiarato la sorella di Miley Cyrus

Ma la disavventura per Miley e i suoi familiari non è finita qui, perché dieci minuti più tardi si è verificato un altro tentativo di atterraggio immediato e anche questa volta hanno vissuto momenti di terrore. Brandi Cyrus ha raccontato che l'aereo sembrava essere senza controllo e che sua madre, terrorizzata, ha cominciato a piangere disperata, pensando all'altra figlia Noah.

Per fortuna, però, anche questa seconda volta l'incidente in volo è stato evitato per una frazione di pochissimi secondi e alla fine tutto è andato nel migliore dei modi. "Abbiamo rischiato di non farcela", ha raccontato incredula la sorella della Cyrus.