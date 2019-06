Continua l'appuntamento con l'amata soap opera spagnola 'Una vita' che riesce a tenere alta la concentrazione dello spettatore attraverso colpi di scena inaspettati. Gli spoiler rivelano che Inigo (Xoan Forneas) e Flora (Alejandra Lorenzo) si serviranno della complicità di Leonor Hidalgo capendo la verità in merito al Peña che non ha mai avuto problemi di memoria. Verrà organizzata una controffensiva per fermare il nemico e Flora, con l'aiuto di Inigo, si dirà pronta per raccontare una bugia ai nemici.

Verrà raccontato che sono due fratelli e Peña pretenderà un aiuto concreto da parte delle due persone. Inoltre la situazione si comprometterà nel momento in cui Peña sorprenderà Inigo e Leonor mentre si scambiano un bacio. Il motivo di questa scelta di Inigo e Flora sarà legata al fatto che hanno paura di essere arrestati per via dello scambio di identità. SI tratterà di una delle cause per le quali verrà organizzata una festa a La Deliciosa e farà cadere nello sgomento le persone dopo aver confessato di essere fratello e sorella.

Peña pronto per difendere la propria teoria

La storia dei due presunti fratelli verrà arricchita dalla presenza di particolari inediti che infittiscono il mistero. Si parlerà del fatto che Peña è il figlio legittimo di Cesar Cervera. Nel frattempo il nemico si recherà presso un indiano con l'intento di far venire fuori la verità. I finti Cervera troveranno una soluzione ai problemi facendo fare la foto dell'uomo con l'intento di farlo finire sui giornali.

Peña difenderà la tesi dicendo di essere privo di alcun tipo di memoria e, pur di difendere le proprie parole, deciderà di passare alle minacce. L'uomo continuerà ad avere delle pretese nei confronti dei due pasticcieri nel momento in cui dovesse presentarsi l'indiano ad Acacias.

Il vero Cervera fa una proposta inaspettata a Flora

Non mancheranno i pericoli derivanti dal vero Cervera che dimostrerà l'intenzione di denunciare i due fratelli alle guardie civili se non riuscirà a svelare la realtà dei fatti.

Inigo sarà protagonista di un confronto con Leonor ma deciderà di non giungere a un accordo con Peña. Inigo e Leonor si impegneranno per nascondere la relazione ma Peña troverà l'occasione per creare dei pettegolezzi su loro due. L'intento di Inigo sarà di non cedere di fronte ai ricatti di Peña mentre Flora sarà costretta a rivedere la propria posizione. Il vero Cervera racconterà a Flora di essere innamorato di lei e le spiegherà il motivo per il quale ha viaggiato con una donna misteriosa che non era la moglie.

Infine il Peña specificherà che si tratta di una fattucchiera che gli ha promesso la dovuta protezione.