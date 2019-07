Continua il successo dell'apprezzata soap opera spagnola Il segreto che riesce a coinvolgere molti telespettatori. Nei recenti appuntamenti, Julieta ha subito violenza fisica da parte di Eustaquio e Lamberto (Alvar Gordejuela). I due uomini si sono presi gioco della nipote di Consuelo e questa tematica sarà al centro delle prossime puntate italiane della soap opera. Si rivelerà fondamentale l'intervento di Carmelo e Don Berengario (Miguel Uribe) che salveranno la vita dell'Uriarte uccidendo i malviventi.

Pubblicità

Pubblicità

Il sindaco del paese di Puente Viejo non avrà problemi ad aggredire Eustaquio dopo essere venuto a conoscenza di ciò che hanno commesso padre e figlio. Il colpo d'arma da fuoco contro Eustaquio porterà alla morte dell'uomo. Lamberto avrà intenzione di vendicare l'omicidio del genitore. Il giovane uomo si renderà protagonista di uno scontro con Carmelo ma, in questa vicenda, sarà fondamentale l'intervento del parroco.

Il sindaco e il parroco devono occultare i corpi dei Molero

Berengario finirà per uccidere Lamberto nel tentativo di salvare la vita del primo cittadino.

Pubblicità

Successivamente, Julieta sarà decisa a nascondere la violenza subita dai Molero in modo da proteggere le nozze con Saul; rimarrà così nel silenzio, potendo contare sul sostegno di Carmelo e Berengario. Le due persone si dimostreranno intenzionate a mantenere Il Segreto riguardo alla drammatica vicenda nella quale sono stati coinvolti. Il sindaco si vedrà costretto a occultare i cadaveri dei Molero, che verranno seppelliti in un luogo vicino al paese di Puente Viejo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Carmelo viene interrogato dalla polizia

Il collega di Don Anselmo (Mario Martin) vivrà un momento di incertezza e dovrà impegnarsi a non parlare della questione. Berengario giungerà alla conclusione che sia giusto raccontare a Don Anselmo, attraverso una confessione, l'omicidio commesso ai danni di Lamberto. La guardia civile, nel corso delle indagini, avrà la possibilità di ritrovare i corpi delle due persone scomparse. Carmelo penserà di aver risolto i problemi dopo aver convinto Pedro, figlio di Eustaquio, a recarsi in Portogallo per raggiungere il genitore e il fratello, ma farà i conti con nuovi imprevisti.

Si tratta di un'inondazione dovuta ai temporali, che permetterà di far ritrovare i cadaveri dei due Molero. Questo retroscena costringerà il sergente Cifuentes a interrogare Carmelo e Berengario. Il parroco deciderà di parlare il meno possibile per non destare dei sospetti ma non avrà la forza di celebrare la messa. Infine Severo (Chico Garcia), Adela e Irene non avranno problemi a schierarsi dalla parte dei due uomini.