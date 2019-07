Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca che narra le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler del nuovo episodio in onda venerdì 12 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, raccontano che la sorella di Deniz deciderà di interrompere la gravidanza, mentre Alya farà in modo che l'ex fidanzato apra gli occhi sul rapporto tra l'affarista e la cuoca.

Bitter Sweet, puntata 11 luglio: Nazli si allontana da Ferit

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andata in onda giovedì 11 luglio, Ferit è rimasto deluso dalle mancate attenzioni di Nazli.

Pubblicità

Pubblicità

Di conseguenza l'Aslan le ha chiesto delle spiegazioni, che purtroppo non sono arrivate. Deniz, nel frattempo, ha dimostrato alla Piran un lato della sua persona ancora sconosciuta, mentre Fatos ha impedito all'amica Alya di raccontare alcuni segreti a tutti gli intervenuti al suo concerto. Un comportamento che ha gettato nel panico il fratello di Demet, che adirato ha preso le distanze da lei.

Demet aspetta un bambino

Allo stesso tempo, Demet ha scoperto di essere in attesa di un bambino dal temibile Hakan.

Pubblicità

Peccato che invece di gioire con il futuro padre prenda appuntamento con una ginecologa per interrompere la gravidanza. Infine Deniz ha capito di essere innamorato di Nazli, se Ferit non avesse dimostrato di provare gli stessi sentimenti per lei.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan consiglia il musicista

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti l'episodio numero 24 in onda venerdì 12 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Deniz (Hakan Kurtas) si metterà a capofitto nei lavori di ristrutturazione del ristorante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qui il fratello di Demet incontrerà Hakan, che lo incoraggerà a portare avanti il suo sogno di imprenditore. Questo incoraggerà il giovane a raggiungere i suoi obbiettivi davanti a Ferit. Dall'altro canto, l'Aslan dimostrerà di avere i piedi ben piantati in terra, tanto da informarlo che il mondo degli affari è talvolta spietato. In seguito, lo aiuterà alla compilazione del menù del nuovo ristorante.

La sorella di Deniz decide di abortire

Il musicista e l'affarista daranno vita ad un triangolo amoroso con Nazli, se Alya non complicasse ancora di più le cose tra di loro.

La cantante, infatti, informerà Deniz che il foulard della Piran si trova in camera di Ferit. In questo frangente, il fratello di Demet scoprirà che il suo amico prova dei sentimenti per la cuoca. Hakan (Necip Memili) e sua moglie, invece, decideranno di trasferirsi in una nuova casa per il periodo estivo. Più tardi, Demet si recherà in una clinica per abortire. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.