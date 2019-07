Per Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe giunto il momento di voltare definitivamente pagina, dopo la fine della sua relazione con Giordano, il ragazzo che aveva scelto proprio all'interno dello studio di Maria De Filippi. Nel corso degli ultimi mesi ruotavano diversi rumors intorno alla ragazza, tra cui quello secondo il quale si stesse conoscendo con Antonio Moriconi, un altro volto ben noto al pubblico che segue la trasmissione pomeridiana dei sentimenti di Canale 5.

La verità di Nilufar di U&D sul presunto flirt con Antonio Moriconi

In passato, infatti, Antonio è stato tra i corteggiatori di Teresa Langella, la tronista partenopea che scelse di chiudere il suo percorso a Uomini e donne con Andrea Dal Corso, con il quale dopo alti e bassi ha trovato una certa stabilità. I rumors sul flirt in corso tra Nilufar e Antonio si sono fatti sempre più insistenti, complici anche diversi avvistamenti di coppia, i quali hanno lasciato intendere che ci fosse del tenero tra i due.

Qual è la verità dei fatti? Dopo la fine della relazione con Giordano, che ha spiazzato un po' tutti i fan della coppia, Nilufar è pronta a ricominciare tra le braccia di Antonio? A fare un po' di chiarezza in queste ultime ore è stata proprio l'ex tronista attraverso una serie di stories che ha scelto di postare sulla sua pagina ufficiale Instagram, con le quali ha smentito i rumors di queste ore.

Nel dettaglio, però, Nilufar non si è risparmiata nel fare dei complimenti ad Antonio Moriconi, dicendo che il ragazzo è "Bono come il pane", però al tempo stesso ha dovuto smentire il flirt che le è stato attribuito dal mondo social; e poi ancora Nilufar si è chiesta perché circolassero queste voci, facendo riferimento al fatto che i due sono stati avvistati insieme, ma ha precisato che si trattava d'incontri di lavoro, e poi forse perché si seguono su Instagram e si scambiano dei like alle foto.

Giordano volta pagina dopo l'addio con Nilufar

Indizi che hanno spinto i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne a ipotizzare che fosse in corso una conoscenza, ma a quanto pare questa non è la realtà dei fatti. Tuttavia dopo i complimenti che Nilufar, in maniera molto schietta, ha fatto ad Antonio Moriconi, non si esclude che possa cambiare qualcosa e che il ragazzo possa farsi davvero avanti nel tentativo di conoscerla.

Intanto Giordano, l'ex fidanzato della tronista, sembra essersi già dimenticato di Nilufar: nei giorni scorsi, infatti, è stato paparazzato in compagnia di un'altra ragazza, con la quale ha condiviso una vacanza al mare. Insomma il ragazzo ha ritrovato il sorriso e presto potrebbe anche essere il momento anche di Nilufar.