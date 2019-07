L'ex tronista Nilufar Addati è sempre stata una figura che ha fatto molto discutere, sia all'epoca della sua partecipazione a Uomini e donne, che dopo quella esperienza. Negli ultimi giorni a far parlare di lei è stata una foto, postata sul suo profilo Instagram, che la ritrae completamente nuda su un balcone di Parigi, dove si trovava per motivi di lavoro. Nella foto la modella di origini persiane si è coperta nei punti più sensibili, senza far trapelare nulla, ma questo non è bastato ad evitare una pioggia di commenti negativi.

C'è chi sostiene che l'ex tronista si sia fatta prendere la mano pubblicando scatti hot solo per avere maggior visibilità; per alcune persone per Nilufar è solo un modo facile di fare soldi senza sudare "basta spogliarsi"; e ancora c'è chi non ha capito il senso della foto e chi ritiene questo modo di fare sia lo stesso di tutte le influencer "senza distinzione di massa". Non solo critiche e commenti negativi però, molti dei suoi follower l'hanno ricoperta anche di numerosi commenti positivi.

Ai tanti commenti negativi Nilufar, come al suo solito fare, non è rimasta in silenzio ed ha deciso di replicare a ciascuno di loro, definendo "artistica" la foto che la ritrae nuda. La polemica non si è spenta, ma anzi la sua replica l'ha alimentata ancora di più: la stessa cosa che è successa all'ex corteggiatrice Eleonora Rocchini pochi giorni fa per una foto che la ritraeva nuda, scattata nel suo viaggio a Mykonos.

Come abbiamo conosciuto Nilufar

Nilufar è divenuta famosa al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato nell'edizione 2017/2018 di Uomini e Donne.

Fin dall'inizio del programma si è sempre contraddistinta per il suo carattere: un pò insicura, un pò polemica e tanto chiacchierona oltre che curiosa.

Durante l'esperienza di Uomini e Donne la modella di origini persiane ha avuto una relazione segreta con Stefano Guglielmini, uno dei suoi corteggiatori. Nonostante la relazione segreta, l'ex tronista è arrivata alla conclusione del programma con Niccolò e Giordano, preferendo quest'ultimo. Con Giordano la relazione non è però iniziata nel migliore dei modi, perchè pochi giorni dopo la scelta è emersa la verità sulla relazione segreta che aveva avuto ai tempi del programma con il corteggiatore Stefano.

Giordano ha scelto comunque di perdonarla e insieme hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Programma dal quale sono usciti insieme, ma nei primi giorni di febbraio di quest'anno hanno dichiarato di essersi lasciati.

A seguito di queste esperienze Nilufar ha continuato a svolgere la sua professione di modella, divenendo influencer per numerosi brand di moda e di beauty.