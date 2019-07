Ieri sera 1 luglio, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni che anche questa settimana ha riservato un bel po' di colpi di scena. Tra i momenti clou di questo secondo appuntamento c'è stato sicuramente quello del confronto al falò finale tra Nunzia e Arcangelo: i due si sono rivisti dopo appena una settimana di separazione e l'esito finale non è stato per niente positivo. Tuttavia, la prossima settimana ci sarà un confronto-bis tra i due fidanzati, così come è stato anticipato sulla pagina Instagram del reality show Mediaset.

Il falò d'addio tra Nunzia e Arcangelo a Temptation Island

Nel dettaglio, infatti, ieri sera Nunzia è andata su tutte le furie nel momento in cui ha visto delle immagini di Arcangelo che si lasciava andare fin troppo con una delle tentatrici single del programma.

Il ragazzo, credendo di non essere ripreso dalle telecamere, ha rubato un bacio all'affascinante tentatrice, che ovviamente è stato mostrato in versione integrale a Nunzia, la quale non l'ha presa per niente bene.

Nunzia ha chiesto immediatamente a Filippo Bisciglia di poter incontrare il suo fidanzato al falò finale, così da chiarire subito la situazione e mettere in chiaro determinate cose. L'incontro tra Nunzia e Arcangelo non è stato positivo: il ragazzo ha prima cercato di negare il bacio con la tentatrice.

In seguito, di fronte alle immagini palesi, ha parlato di 'uno scherzo', salvo infine ammettere la verità.

Sta di fatto che alla fine i due hanno scelto di uscire da separati dal villaggio di Temptation Island e quindi di mettere la parola fine alla loro relazione, che andava avanti da ben 13 anni. Un addio che ha fatto molto discutere anche sul web e sui social, dove in tanti adesso sono curiosi di scoprire e di sapere cosa sarà successo tra i due fidanzati subito dopo la partecipazione al reality show di Canale 5.

Nunzia chiede un secondo confronto con il fidanzato a Temptation

Ebbene, possiamo anticiparvi che il colpo di scena per la coppia arriverà già nel corso della terza puntata di Temptation Island in onda lunedì 8 luglio su Canale 5. Nunzia infatti, contrariamente a tutte le aspettative, chiederà a Filippo di poter avere un secondo confronto con il suo fidanzato. La ragazza, quindi, sembra voler ritornare sui suoi passi e cercare di chiarirsi nuovamente con Arcangelo, forse per evitare di gettare all'aria ben 13 anni di vita vissuta insieme, fatti di numerosi progetti che i due avevano intenzione di realizzare.

Cosa succederà a questo confronto-bis? Ci sarà il ritorno di fiamma per questa coppia? Si scoprirà lunedì sera a Temptation Island.