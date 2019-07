Quello che fino a ieri era soltanto un Gossip, oggi ha trovato conferma in alcuni video che ha reso pubblici Alberto Dandolo: Francesco Monte sta frequentando una ragazza a poco più di un mese dalla fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi. Il giornalista, dunque, ha condiviso sul suo account Instagram un paio di filmati che i curiosi hanno registrato di nascosto ieri sera in una nota discoteca di Ibiza: in queste immagini, si vede il pugliese abbracciare a baciare più volte quella che secondo tanti è la sua nuova bellissima fiamma.

Pubblicità

Pubblicità

Monte volta pagina con una modella a Ibiza

L'estate di Francesco Monte sembra essere iniziata all'insegna dell'amore: questo almeno è quello che si evince dalle ultime notizie che sono trapelate sulla movimentata vita sentimentale del ragazzo. Dopo aver chiuso ufficialmente la relazione con Giulia Salemi, l'ex tronista è stato accostato a varie donne dai giornali di gossip: un'indossatrice di nome Ana che avrebbe conosciuto al matrimonio di un amico in comune e Diletta Leotta, solo per citarne alcune.

In questi giorni, però, l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa si è spostata su un'altra giovane modella che si dice abbia fatto breccia nel cuore dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip durante un weekend che hanno condiviso a Trani.

Pubblicità

Il sito ''361Magazine'', infatti, ieri ha raccontato che il pugliese e quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma hanno soggiornato in un lussuoso hotel fino a domenica, per poi rientrare insieme a Roma.

Stando alle ultime news, in realtà, Francesco non si è trattenuto in città più di tanto perché ieri notte è stato avvistato in una famosa discoteca di Ibiza, sempre in compagnia di Isabella De Candia.

È stato Alberto Dandolo il primo a pubblicare i video che qualche curioso presente al ''DC10'' (locale di Ibiza) ha fatto alla presunta neo coppia: in queste immagini che stanno facendo il giro della rete, si vede Monte abbracciare calorosamente "Isadeca" (questo il nome della ragazza su Instagram) e poi darle un bacio sulle labbra davanti a tutti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Francesco non commenta i rumors

Sul profilo Instagram del giornalista Dandolo, dunque, è possibile vedere le prime immagini ufficiali di Francesco Monte con colei che gli avrebbe rubato il cuore ultimamente, la modella Isabella. Sotto alla tipica luce rossa del ''DC10'', dunque, il tarantino si è lasciando andare a coccole e tenerezze con quella che secondo molti è la sua nuova fiamma, nonché la prima donna accanto alla quale il tronista si fa vedere in pubblico dopo la rottura con Giulia Salemi.

Nonostante siano tantissimi i siti che stanno riportando la notizia del suo presunto fidanzamento, il 32enne non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito, anche se i video di ieri sera hanno parlato al posto suo.