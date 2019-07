Continuano le appassionanti vicende di Beautiful, la longeva soap opera americana ambientata a Los Angeles che racconta le vite della famiglia Forrester. L'appuntamento è sempre a partire dalle 13.45 su Canale 5 e nelle puntate che vanno da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Steffy sarà molto insofferente per la sua situazione e Xander sembrerà essere pronto a prendere una decisione tra Emma e Zoe. Intanto il rapporto tra Brooke e Ridge subirà degli scossoni a causa degli attriti tra Hope e Steffy.

Tra Hope e Steffy la situazione diventerà irrimediabile: ci sarà un duro scontro tra le due ragazze

Stanca di assistere continuamente alla felicità della coppia formata da Hope e Liam (il suo ex marito), Steffy domanderà a Ridge di fare qualcosa per migliorare questa situazione. La ragazza dirà di essere stanca e di non voler più assistere ogni giorno alla scena che vede marito e moglie godere della loro felicità e delle soddisfazioni lavorative, mentre lei continuerà a sentirsi piena di frustrazioni.

Intanto Brooke non riuscirà a metabolizzare il fatto che Ridge abbia voluto aiutare la linea Intimates a discapito di quella di sua figlia, Hope for the future. La donna avrà molta difficoltà a perdonarlo e i due dovranno attraversare un momento difficile.

Il rapporto tra Steffy e Hope giungerà ad una rottura definitiva, perché la madre della piccola Kelly sarà sempre più rattristata dal non poter dare una famiglia unita alla sua bambina. Dal canto suo, invece, Hope sarà sempre più agguerrita per la questione lavorativa alla Forrester Creations, dovuta alla scelta di Ridge che ha escluso la sua linea dal finanziamento.

Nel corso della settimana si assisterà ad un duro scontro tra le due ragazze, durante il quale a Steffy verrà rinfacciato il suo rapporto di parentela con Forrester: secondo la figlia di Brooke questo è stato l'unico motivo che ha portato Ridge alla decisione riguardante il finanziamento alle linee.

Xander sceglierà Emma ma bacerà Zoe

Intanto Xander, dopo una lunga riflessione prenderà una decisione sul suo futuro sentimentale: dovrà scegliere tra Emma e Zoe, entrambe innamorate di lui.

Più tardi, il ragazzo inviterà Emma a trascorrere un pomeriggio molto rilassante in sua compagnia. La ragazza accetterà volentieri, ma quando i due saranno troppo vicini, Xander verrà rifiutato con la spiegazione che Emma non si sentirà ancora pronta a fare un passo ulteriore e ad andare oltre nel loro rapporto.

Zoe a questo punto penserà di cogliere l'allontanamento di Emma per approfittare della situazione e riconquistare finalmente il suo amato: la ragazza, infatti, cercherà di sedurre Xander e lo bacerà.