Ieri 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che già nella puntata d'esordio ha visto molti di scena, primo tra tutti il falò di confronto immediato richiesto da Andrea alla fidanzata Jessica. La ragazza, però, non si è presentata all'appuntamento e solo nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà la crisi profonda in atto tra i due fidanzati. Anche Arcangelo e Nunzia attraversano sin dalle prime battute del programma, un momento difficile, a causa dei comportamenti del ragazzo che non sono proprio piaciuti alla fidanzata, costretta suo malgrado, a richiedere un confronto ad Arcangelo: l'esito del falò verrà trasmesso nella seconda puntata in onda lunedì 1 luglio in prima serata su canale 5.

Temptation Island, prime coppie in crisi e subito due falò di confronto

L'attesa per i fan di Temptation Island è dunque finita e ieri in prima serata su Canale 5 hanno potuto assistere alla puntata d'esordio di questa sesta edizione del reality. Già dalle prime battute, si è notato come il clima tra alcune coppie di fidanzati fosse particolarmente teso e l'attenzione è stata catturata dalla coppia formata da Andrea e Jessica, con quest'ultima che, all'ultimo, ha disdetto le nozze programmate proprio per giugno, in quanto insicura sui sentimenti che prova nei confronti del fidanzato.

La ragazza sin dal suo ingresso nel resort sardo ha letteralmente perso la testa per il single Alessandro, tanto che il fidanzato Andrea, in lacrime, si è visto costretto a richiedere un falò di confronto immediato al quale però Jessica non si è presentata.

Anticipazioni 2^ puntata Temptation Island: confronto tra Nunzia e Arcangelo, primo addio?

In attesa di scoprire cosa succederà tra Jessica e Andrea nelle prossime settimane, un'altra coppia sembra sull'orlo dell'addio.

Stiamo parlando di Arcangelo e Nunzia, con quest'ultima che richiederà un confronto immediato con il fidanzato dopo aver visto un 'quasi' bacio tra il ragazzo e una tentatrice. Una coppia questa, già molto chiacchierata sul web ancor prima della messa in onda della puntata, a seguito di alcune dichiarazioni del ragazzo nel video di presentazione e nel quale emergeva il suo comportamento alquanto 'libertino'. Una premessa che ha fatto subito pensare ad Oronzo della scorsa edizione scatenando l'ilarità degli utenti della rete.

Solo nel corso del prossimo appuntamento di Temptation Island di lunedì 1 luglio conosceremo l'esito del falò di confronto richiesto da Nunzia. Arcangelo si presenterà davanti alla fidanzata o rifiuterà l'invito come nel caso di Jessica e Andrea?

In attesa di scoprire se ci sarà il primo addio tra le coppie in gioco, ricordiamo l'appuntamento per la seconda puntata di Temptation Island su Canale 5 lunedì 1 luglio alle 21,20 circa.