L'ultimo numero di Oggi ha svelato un retroscena inedito sul personaggio del momento: Pamela Prati. Dopo essere stata sulla bocca di tutti per la relazione inesistente con Mark Caltagirone, si dice che la showgirl si stia preparando per tornare in televisione.

Voci di corridoio, infatti, sostengono che la 60enne potrebbe entrare a far parte del cast di un programma Mediaset dopo l'estate: le ipotesi più quotate al momento sono Amici Vip e la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Progetti in Tv per Pamela Prati dopo l'estate

Dopo aver fatto parlare tutta l'Italia con la storia d'amore mai esistita con Mark Caltagirone, Pamela Prati starebbe seriamente pensando di riscattarsi agli occhi del pubblico partecipando ad una trasmissione Tv molto amata. A riportare quest'indiscrezione è stato il numero di Oggi uscito in questi giorni.

La rivista di Gossip, infatti, fa sapere: "La showgirl sarda tornerà presto.

Si sussurra che, oltre ad aver scritto un libro di prossima uscita, sarà tra i protagonisti di un programma Mediaset". A questo punto, Alberto Dandolo si è chiesto: "Trattasi di un reality oppure di un nuovo talent per celebrità?".

Basandosi sulle parole del giornalista, vengono in mente esclusivamente due format in partenza dopo le vacanze d'estate su Canale 5: il Grande Fratello Vip (in onda da autunno inoltrato con la conduzione di Alfonso Signorini) e Amici Vip (al via alla fine di settembre forse con Michelle Hunziker nel ruolo di padrona di casa).

Molti siti d'informazione in queste ore stanno ricordando che la Prati ha già partecipato ad un'edizione del GF dedicata ai personaggi famosi, mentre sarebbe un debutto assoluto quello della soubrette nella versione Vip del talent ideato da Maria De Filippi (dove potrebbe mettere in mostra le sue doti di cantante e ballerina).

Amici Vip debutta il 23 settembre

L'ipotesi sulla partecipazione di Pamela Prati ad un programma Mediaset arriva a qualche settimana da un altro rumor molto simile che è circolato sul suo conto: alcune riviste di gossip, infatti, avevano sostenuto che la showgirl fosse tra i candidati al trono di Uomini e Donne dopo la pausa estiva.

È stata la redattrice Raffaella Mennoia, però, a smentire categoricamente quest'indiscrezione: Maria De Filippi non ha mai pensato di aiutare la sarda a cercare l'amore nel suo seguitissimo programma.

Il settimanale Oggi però non demorde, e sostiene che l'ex star del Bagaglino starebbe preparando il suo ritorno in Tv probabilmente nel format che debutterà il prossimo 23 settembre su Canale 5. Tra poco più di due mesi, infatti, andrà in onda la prima puntata di Amici Vip, la versione del talent-show dedicata ai personaggi famosi che avranno la possibilità di mettere in mostra le loro doti nel canto, nel ballo oppure nella recitazione.