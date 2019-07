Tante conferme e qualche novità nella lista dei programmi che andranno in onda sulle reti Mediaset dopo l'estate: tutti i format del daytime (da Uomini e Donne a Pomeriggio 5, fino a Forum e Verissimo) torneranno nella loro collocazione storica, così come i preserali (Avanti un altro, Caduta libera e The Wall). Per quanto riguarda la prima serata di Canale 5, il pubblico assisterà al debutto di Euro Games con Ilary Blasi e alla prima versione Vip di Amici (che è ancora senza conduttore).

Le novità del prime time di Canale 5

Terminata la lunga pausa estiva, a settembre il pubblico assisterà al ritorno in onda di molte trasmissioni storiche di Canale 5: ieri sera sono stati presentati i palinsesti ufficiali delle reti Mediaset a Portofino, con qualche interessante novità e molte conferme.

Tra un paio di mesi, dunque, vedremo sicuramente sul piccolo schermo: Tu si que vales al sabato sera (con Belen Rodriguez alla conduzione e Sabrina Ferilli in giuria, al posto di Iva Zanicchi), Temptation Island Vip 2 in autunno con un presentatore ancora da definire, Amici Vip al suo esordio assoluto con un meccanismo tutto da scoprire.

Una trasmissione nuova che sarà proposta ai telespettatori, è Euro Games: il format rappresenta la versione 2.0 di Giochi senza frontiere e sarà condotto da Ilary Blasi in coppia con Alvin.

Il Grande Fratello Vip 4, invece, sarà trasmesso alla fine dell'anno: Alfonso Signorini, nuovo padrone di casa del reality, traghetterà il programma e i suoi concorrenti fino all'arrivo del 2020.

A settembre, inoltre, andranno in onda fiction di successo: la seconda serie di Rosy Abate (con Giulia Michelini), la terza de L'isola di Pietro (con Gianni Morandi) e tante altre novità.

Barbara D'Urso confermata per il daytime e la domenica

I conduttori sui quali Mediaset ha deciso di puntare per la prossima stagione Tv, sono: Gerry Scotti (alla guida di The Wall, Caduta libera e la novità Conto alla rovescia), Maria De Filippi (padrona di casa di Uomini e Donne, la scuola di Amici e poi il serale, C'è posta per te a gennaio, giudice di Tu si que vales e produttrice di Temptation Island Vip 2), Alessia Marcuzzi (Le iene e l'Isola dei famosi nel 2020) e Barbara D'Urso.

La napoletana, reduce dal grande successo di tutti i suoi format in questi mesi, è stata riconfermata alla conduzione di: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la D'Urso e il Grande Fratello Nip in primavera.

Michelle Hunziker, infine, sarà la presentatrice della nuova edizione di All together now e pare anche della prima versione Vip di Amici, che dovrebbe debuttare su Canale 5 in autunno con un meccanismo che metterà alla prova il talento di alcuni personaggi famosi.