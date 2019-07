Da quando Angela Nasti è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, sono stati in tanti a paragonarla ad un'altra tronista di Uomini e donne che solo un anno fa ha avuto un comportamento alquanto analogo: Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni, dopo aver visto la napoletana tra le braccia di un calciatore di Serie A a poco tempo dalla rottura con Alessio Campoli, ha avuto come un déjà-vu: anche lui, come il romano, è stato lasciato dopo un viaggio a Ibiza, dove si dice che entrambe le ragazze abbiano conosciuto i rispettivi nuovi fidanzati.

Pubblicità

Pubblicità

Angela come Sara Affi Fella: la frecciatina di Luigi

Nel giorno in cui Angela Nasti ha confermato con un commento su Instagram di aver iniziato una frequentazione con il difensore Kevin Bonifazi, Luigi Mastroianni ha deciso di ricorrere al suo account per dire la sua su questa storia che gli ricorda quella che ha vissuto lui esattamente un anno fa.

Nelle Stories del siciliano, infatti, pochi minuti fa è apparso il seguente e ironico messaggio: "29 maggio, Ibiza, 15 giorni, Serie A...".

Pubblicità

L'elenco del 24enne ricalca le numerose cose in comune che ci sarebbero tra la sua breve relazione con Sara Affi Fella e quella che la sorella della blogger Chiara ha avuto con Alessio Campoli.

Entrambe le ex troniste di Uomini e Donne, infatti, si sono concesse un viaggio in Spagna senza i rispettivi neo-fidanzati subito dopo la scelta (ed è lì che avrebbero conosciuto i ragazzi con i quali si sono fidanzate successivamente), tutte e due le storie d'amore sono durate circa un paio di settimane, e sia Angela che Sara in un secondo momento si sono innamorate di giocatori di calcio (la prima di Vittorio Parigini, la seconda di Bonifazi).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il compagno di Irene Capuano, inoltre, ha voluto ricordare quello che ha detto negli studi del dating-show di Canale 5 quando è stato chiamato da Maria De Filippi ad esprimere un parere su Alessio: "Mi ci rivedo molto in lui", aveva detto Luigi senza sapere che il corteggiatore avrebbe vissuto un percorso molto simile al suo quando le telecamere di Canale 5 si sono spente.

Mastroianni ha concluso così il suo simpatico sfogo: "Alessio Campoli ti voglio bene".

Angela conferma il flirt con Bonifazi: 'Sono così felice'

Da quando è stata paparazzata nella sua Napoli in compagnia di Kevin Bonifazi, Angela Nasti non ha potuto più tenere segreta la sua nuova storia d'amore. In questi giorni, infatti, sono tante le foto che i curiosi stanno scattando alla ragazza e al calciatore del Torino sia al mare che per le strade della città durante lo shopping.

"Mi sento così felice", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne accanto all'ultima foto che ha pubblicato su Instagram.

Pubblicità

Proprio questa didascalia ha spinto una fan a rimproverare virtualmente la ragazza sulla velocità con cui ha lasciato Alessio Campoli, fidanzandosi con un altro. "Poteva passare un giorno, un mese o un anno, mi avreste giudicato ed attaccato a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi - ha continuato - perché ho la coscienza pulita. Siate felici".