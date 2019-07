I programmi televisivi sono, ormai, terminati, eppure Pamela Prati continua ad essere tra gli argomenti di Gossip più in voga degli ultimi tempi. La showgirl del Bagaglino, infatti, nonostante si sia resa protagonista di uno degli ultimi scoop più rumorosi del momento, pare sia tornata serenamente alla vita di tutti i giorni. Dopo aver detto di stare molto male, di avere problemi al cuore ecc. la donna è tornata perfettamente attiva sui suoi social.

Luogo in cui sta condividendo con i pochi follower i momenti più intimi della sua vita. Ad ogni modo, il suo è un profilo privato. La showgirl, infatti, sta preferendo circondarsi solo di una piccola nicchia di persone che la seguono con affetto e non con rammarico.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un post davvero molto particolare, che sta generando parecchio scalpore. La donna ha scritto "Avvolte", invece di "A volte":

La gaffe sulla grammatica italiana di Pamela Prati su Instagram

Nell'immagine in questione, visibile sulle sue Instagram Stories, la showgirl appare in compagnia di Simona Ventura. Le due donne si scambiano uno sguardo molto complice.

La Prati, quindi, ha voluto dedicarle un messaggio di ringraziamento, peccato che, invece di scrivere correttamente "A volte", ha scritto "Avvolte". La gaffe di Pamela Prati è, ovviamente, balzata agli occhi di tutti. A quanto pare, Pamela non va tanto d'accordo con l'italiano.

Gaffe a parte, però, la Prati risulta davvero parecchio serena. Tutti i telespettatori si aspettavano di vedere una donna affranta dopo aver subito un raggiro di questo calibro (almeno secondo la sua versione dei fatti).

Invece, è più raggiante che mai. Anche la sua ex socia Eliana Michelazzo pare si stia riprendendo davvero parecchio. Quest'ultima sta partecipando ad eventi mondani e serate in giro per locali. A quanto pare, dunque, hanno reagito davvero alla grande a tutto lo scandalo su Mark Caltagirone.

La showgirl si è ripresa: il video in compagnia di Valeria Marini

Ricordiamo che, nonostante i programmi siano finiti, tutta la vicenda sta continuando nelle aule di tribunale, dal momento che sono stati toccati argomenti molto delicati ed importanti.

Almeno per il momento, però, la showgirl si sta godendo la bella vita. In questi giorni, infatti, molto scalpore hanno fatto anche i video in barca con Valeria Marini. Sul profilo Instagram di Pamela Prati, oltre alla clamorosa gaffe sulla grammatica italiana, c'è anche un video in cui appare in compagnia della storica collega e amica Valeria. Le due sono estremamente felici e Pamela suggella l'amicizia attraverso un caloroso bacio sulla guancia alla sua compagna.