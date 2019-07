Ieri sera, 1 luglio, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, il programma dove sei coppie in crisi partecipano per riuscire a mettere alla prova le loro relazioni e capire se il partner che hanno vicino è quello giusto. La serata è stata ricca di sorprese e colpi scena: Nunzia ha chiesto il falò di confronto ad Arcangelo ed i due si sono lasciati. Qualche giorno dopo però, la donna ha voluto rivedere l'uomo per un chiarimento ulteriore, che non è stato ancora mandato in onda.

Pubblicità

Pubblicità

Per tutti coloro che non fossero riusciti a guardare la messa in onda delle precedenti ore, potranno assistere alla replica attraverso il sito Mediaset Play e Witty.

Temptation Island, la replica online in streaming

Chi si fosse perso la seconda puntata di Temptation Island, potrà usufruire del sito Mediaset Play per riguardare l'appuntamento di ieri. L'ente televisivo mette a disposizione dei telespettatori il servizio in questione, attraverso il quale poter recuperare o riguardare le proprie trasmissioni preferite dopo la loro messa in onda.

Pubblicità

Il sito in questione è aperto a tutti e non ha alcun costo, bisognerà solamente registrarsi con mail e password e essere collegati ad una connessione ad Internet.

Inoltre, chi lo volesse potrà scaricare sul proprio smartphone o tablet l'applicazione nell'omonimo servizio, in modo tale da avere gli episodi di Temptation Island a portata di mano e poterle riguardare quando meglio lo si crede, in completa mobilità. Oltre a Mediaset Play, è disponibile anche il sito di Witty per tutte le repliche del programma in questione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Anticipazioni terza puntata Temptation Island: Nunzia vuole un nuovo confronto con Arcangelo

Nonostante Nunzia abbia deciso di lasciare il suo ragazzo con cui stava da ben tredici anni, dopo alcuni giorni la donna ha chiesto di poterlo rivedere. Nunzia, che inizialmente era sembrata molto decisa nel terminare il suo rapporto dopo aver visto Arcangelo baciare un'altra donna, sembra aver avuto un ripensamento. I due si incontreranno nuovamente al falò, ma non si sa se questa volta arriverà un chiarimento oppure no.

Anche le cose tra Andrea e Jessica sembrano essere degenerate. La ragazza è sempre più attaccata ad uno dei single del villaggio con cui si è lasciata andare e i suoi comportamenti hanno infastidito parecchio il suo fidanzato. Andrea aveva già chiesto un falò di confronto con Jessica quasi fin da subito, ma lei ha rifiutato per riuscire a continuare il suo percorso. Nella prossima puntata, l'uomo dopo aver visionato l'ennesimo video, chiederà nuovamente un confronto.

Pubblicità

Non si sa però se questa volta la compagna si presenterà o rifiuterà nuovamente.