Le anticipazioni di Beautiful delle puntate comprese dall'8 al 12 luglio concedono ampio spazio al ritrovato scontro tra Hope e Steffy dopo un periodo di pace apparente. La ragione della contesa questa volta non sarà Liam, ormai felice al fianco della moglie, ma le diverse vedute all'interno della Forrester Creations. Ridge, infatti, resterà fermo nell'idea di finanziare la linea di intimo creata da Steffy a discapito della 'Hope For The Future'.

Pubblicità

Pubblicità

Tale presa di posizione lo spingerà anche ad uno scontro con Brooke, per nulla disposta ad accettare che la figlia resti delusa per un simile taglio del budget. Nel frattempo, Emma e Xander usciranno insieme ma la stagista farà un passo indietro, chiedendo al collega di non correre troppo nel loro rapporto: tale dichiarazione finirà per fare il gioco di Zoe.

Beautiful anticipazioni: Hope crede che Steffy sia stata favorita

Nelle puntate di Beautiful in onda la prossima settimana, Steffy non riuscirà più a sopportare di vedere Liam e Hope uniti e felici.

Pubblicità

Per tale ragione, correrà da Ridge e gli spiegherà di avere bisogno di prendere le distanze da loro, almeno sul lavoro. A suo dire, la coppia continua ad avere soddisfazioni sia sulla sfera privata che in quella lavorativa mentre lei si sente mortificata. Tali parole faranno restare lo stilista fermo nella sua decisione di finanziare la 'Intimates' a discapito della 'Hope For The Future'. Brooke sarà delusa,visto che sarà convinta che il marito abbia voluto favorire la figlia, ma le sue parole non serviranno a fargli cambiare idea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anche Hope sarà molto arrabbiata per tale iniziativa che riterrà assolutamente sbagliata, in quanto basata sul favoritismo di un padre. Ne conseguirà l'ennesimo scontro tra lei e Steffy, ognuna delle quali si dirà convinta di avere la linea di maggiore successo. Il periodo di pace tra le due sorellastre potrà dirsi definitivamente archiviato.

Trame Beautiful: Zoe bacia Xander

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful dall'8 al 12 luglio, Hope esprimerà il suo punto di vista a Ridge dicendosi certa che lui abbia scelto la 'Intimates' solo perché Steffy è sua figlia.

A nulla servirà il tentativo dello stilista di spiegare le ragioni del suo provvedimento. Xander proporrà a Emma di trascorrere il pomeriggio insieme e lei accetterà. La coppia vivrà delle ore felici anche se lei si tirerà indietro quando la situazione tra loro si farà particolarmente romantica. La stagista affermerà di non essere ancora pronta ad un passo avanti nel loro rapporto. Xander sarà deluso per tale rivelazione e diventerà terreno fertile per la nuova mossa di Zoe: quest'ultima, infatti, approfitterà della situazione e sorprenderà il cugino di Maya con un bacio.