Stamattina, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell'improvvisa rottura tra paola di benedetto e Federico Rossi. La modella, con un messaggio apparso nelle sue Instagram Stories, ha annunciato l'addio al fidanzato con parole che lasciano intendere che potrebbe esserci una mancanza di rispetto dietro alla decisione che ha preso. I fan della coppia sono rimasti spiazzati dal triste epilogo, soprattutto se si pensa che i due l'altro ieri erano felici al concerto di Ligabue e lui ieri notte le ha fatto una romantica dedica musicale.

La Di Benedetto chiude con Fede: 'No alla mancanza di rispetto'

Attorno alle ore 9 di questa mattina, Paola Di Benedetto ha deciso di usare Instagram per fare un importante annuncio: a poco più di un anno dall'inizio della storia d'amore con Federico Rossi, è tutto finito. La giovane ha informato i fan della rottura con il cantante con un messaggio caricato nelle sue Stories, un messaggio che sembra contenere anche le motivazioni che hanno portato a tutto questo.

"La mia storia con Fede si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto", ha esordito l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore. "Purtroppo, fidarsi non serve a nulla"; ha aggiunto la ragazza prima di chiedere ai suoi tanti fan di rispettare il momento delicato che sta vivendo, magari senza farle troppe domande sul perché la relazione è finita.

L'unico pensiero di Paola al momento, è quello di prendersi cura della sua mente e del suo corpo "che è un po' mutato negli ultimi tempi". Insomma, l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin ha dato poche spiegazioni sull'addio al cantante del duo Benji&Fede ma, tirando in ballo la mancanza di rispetto che sostiene di aver subito, è come se avesse confermato indirettamente i gossip che sono circolati nei giorni scorsi sull'ormai ex fidanzato.

Fede ha tradito Paola con Emma Muscat? L'indiscrezione

Soltanto una decina di giorni fa, tutti i siti hanno riportato un gossip lanciato sui social network da un amico di Biondo: il blog "Vicolo delle News", infatti, ha reso pubbliche le dichiarazioni di questa persona che sosteneva di essere a conoscenza di vari tradimenti che ci sarebbero stati prima che il rapper ed Emma Muscat si lasciassero definitivamente.

In una conversazione che l'ex allievo di Amici avrebbe avuto con la cantante maltese, sarebbe venuto fuori l'incontro passionale che quest'ultima avrebbe avuto con Federico Rossi non tanto tempo fa: pare che i due abbiano avuto un rapporto intimo al termine di una serata a base di alcool e divertimento.

Stando a quello che si vociferava, il componente del duo Benji&Fede aveva detto ad Emma di essere single in quel periodo, ma il realtà ad aspettarlo a casa c'era Paola Di Benedetto (con la quale ha fatto coppia fissa per poco più di un anno).

Sarà questa la mancanza di rispetto che ha spinto la ex di Francesco Monte ad interrompere la relazione con Rossi di punto in bianco?